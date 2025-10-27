Μητέρα έπιασε την 27χρονη φίλη της να κακοποιεί σεξουαλικά τον 11χρονο γιο της

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε μία μητέρα, καθώς ο 11χρονος γιο της, όπως καταγγέλει, κακοποιούνταν σεξουαλικά κατ’ εξακολούθηση από μια φίλη της, την οποία η πρώτη φιλοξενούσε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», η γυναίκα, μητέρα 4 ανήλικων αγοριών, 11, 7, 5 και 3 ετών, προσέφερε κατάλυμα σε μια παλιά και αγαπημένη της φίλη, επειδή εκείνη αντιμετώπιζε σοβαρά προσωπικά προβλήματα. Ποτέ δεν φανταζόταν όμως, πως η φίλη της θα της ανταπέδιδε με τέτοιο τρόπο τη φιλοξενία.

Επιστρέφοντας μια ημέρα στο σπίτι της, η γυναίκα έπεσε πάνω σε μια αδιανόητη σκηνή. Είδε την φίλη της να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με τον 11χρονο γιο της. Η μητέρα έχασε τον κόσμο κάτω από τα πόδια της και προσπάθησε να καταλάβει πόσες φορές είχε συμβεί το ίδιο πράγμα στο παρελθόν και γι’ αυτό αναζήτησε τη βοήθεια του καταγραφικού από την κάμερα κλειστού κυκλώματος που είχε στο σπίτι της.

Τα στιγμιότυπα που είδε επιβεβαίωσαν όλους τους φόβους της, καθώς διαπίστωσε ότι το παιδί της είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά κατ’ εξακολούθηση από την φίλη της.

Τι λέει η μητέρα του 11χρονου

Όπως η ίδια λέει, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην ίδια εκπομπή: «Αυτό που θέλω να πω και να επισημάνω είναι να μην επιτρέψει καμία μάνα να συμβεί κάτι τέτοιο. Εμπιστεύθηκα μια γυναίκα που την ήξερα 2 χρόνια. Της έδωσα στέγη στο σπίτι μου. Η ίδια μου είχε εξομολογηθεί πολλά άσχημα πράγματα σε σχέση με το τι περνούσε στο οικογενειακό της περιβάλλον. Δηλαδή, κακοποίηση από τον πατέρα της παλιότερα, κακοποίηση από τον παππού της. Έβαζε πορνό (ο παππούς της) και έκανε άσεμνες πράξεις ενώ ήταν μπροστά η εγγονή του. Αυτά μου τα είπε η ίδια προσωπικά εδώ στο σπίτι μου όταν πίναμε καφέ στην αυλή».

Στη συνέχεια η ίδια συμπλήρωσε ότι: «Ειδωθήκαμε μετά από έναν χρόνο γιατί εγώ είχα αλλάξει γειτονιά, ωστόσο μιλούσαμε στα μηνύματα, δεν είχαμε χάσει επικοινωνία. Όταν βρεθήκαμε μιλήσαμε για αυτά τα προβλήματα που είχε και τότε της έκανα την πρόταση και της είπα ”αφού τα περνάς όλα αυτά εκεί μέσα, κάνε μια ημέρα υπομονή να μιλήσω με κάποιον μεγαλύτερο για να μπορέσω να σε βάλω μέσα στο σπίτι μου, να μείνεις μαζί μου”. Πήγε αυτή στο σπίτι της, ειδοποίησα εγώ τον μπαμπά μου και τη νονά μου που είναι στο εξωτερικό για να μου πουν τι να κάνω.

Τη είχα φιλοξενήσει και στο παρελθόν και μετά από την επικοινωνία με τους δικούς μου της είπα ”εντάξει μπορείς να έρθεις να μείνεις σε εμένα”. Δεν της έδωσαν τα πράγματά της, ούτε ρούχα ούτε τίποτα και ήρθε έτσι απλά. Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου και τους πρώτους μήνες έδειχνε πολύ καλή συμπεριφορά στα παιδιά μου».

«Ο 11χρονος είναι γυμνός έξω στην αυλή»

Όσον αφορά το πότε κατάλαβε η μητέρα οτι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον 11χρονο, είπε: «Μέχρι που το αντίκρυσα με τα μάτια μου, γιατί δεν ήθελα να το πιστέψω όταν μου το είπε η θεία μου. Όταν είχε έρθει στο σπίτι η θεία μου, είχε φέρει αποκριάτικα ρούχα για να παίξουν τα παιδιά. Εγώ ήμουν για ψώνια εκείνη τη μέρα. Της είπα ότι ψωνίζω και έρχομαι, ”μη φύγεις, κάτσε να πιούμε καφέ” και έκατσε. Κάποια στιγμή όσο ήμουν στο ταμείο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ”ο 11χρονος είναι γυμνός έξω στην αυλή”. Λέω ”τι λες”. Έρχομαι σπίτι, χωρίς να ξεχάσω την πληροφορία».

«Πήρα το κινητό το βράδυ και είδα από την κάμερα του σπιτιού μου κάποιες κινήσεις. Είδα την ίδια την φίλη μου να βγαίνει από το δωμάτιο με το κινητό στα χέρια και να ανοίγει την πόρτα για να μπει από την αυλή. Το παιδί φορούσε μάσκα στο πρόσωπο, την αποκριάτικη. Όταν άρχισα να τον ρωτάω ”τι έγινε εδώ”, ο γιος μου, μου είπε ”μαμά είχα τα ρούχα που μου έφερε η θεία στην αυλή”», συμπλήρωσε ακόμη η μητέρα του 11χρονου. Αυτό που περιγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εκπομπής, σημειώθηκε πριν από 5 ημέρες.

Ωστόσο, προχθές, Σάββατο, όπως λέει η μητέρα, «ξαναήρθε η θεία μου. Φάγαμε το μεσημέρι και καθίσαμε στον καναπέ. Τα 3 ανήλικα παιδία έβλεπαν ταινία. Κάποια στιγμή φωνάζω τον μεγάλο (11χρονο) και καταλαβαίνω ότι δεν είναι στην αυλή ή στο δωμάτιο. Τότε, μου ήρθε ανάγκη να πάω στο μπάνιο, το οποίο συνδέεται με την αυλή μέσω μιας πόρτας. Με το που μπαίνω μέσα είδα την φίλη μου να κακοποιεί σεξουαλικά τον γιο μου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φίλη της μητέρας έχει συλληφθεί και όπως φέρεται να ανέφερε η ίδια, το συμβάν επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Πηγή: enikos.gr