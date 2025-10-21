Μισθοί φτώχειας στη Δυτική Ελλάδα – Τέταρτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη

Σταμάτησε η πτωτική πορεία στον κίνδυνο φτώχειας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς είναι τέταρτη από το τέλος σε όλη την Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των μισθών, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Πέντε ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στις 25 περιοχές όπου τουλάχιστον το 33% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Eurostat, τα Ιόνια Νησιά, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο είναι στις πιο ευάλωτες θέσεις πανευρωπαϊκά. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024, 93 από τις 243 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 21%.

Σταθερά στο 35,2% ο κίνδυνος φτώχειας στη Δυτική Ελλάδα

Μετά τα Ιόνια Νησιά και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δυτική Ελλάδα εμφανίζει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα ως προς τον κίνδυνο φτώχειας. Εν αντιθέσει όμως με τις άλλες δύο περιφέρειες το ποσοστό αυτό το 2024 παρέμεινε αμετάβλητο στο 35,2%, ενώ στα Ιόνια Νησιά και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξήθηκε. Εντωμεταξύ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει το μικρότερο ποσοστό φτώχειας (19,6%) μικρότερο και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, ανακόπηκε η καθοδική επί έξι χρόνια πορεία που είχε το ποσοστό του πληθυσμού που ζει στο φάσμα του κινδύνου της φτώχειας. Το παρήγορο βέβαια είναι ότι δεν αυξήθηκε όπως συνέβη σε άλλες Περιφέρειες, ακόμη και σε Περιφέρειες που είχαν και έχουν μικρότερα ποσοστά, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία. Έτσι το πρόβλημα της φτώχειας στη Δυτική Ελλάδα παραμένει σημαντικό καθώς το 35,2% σημαίνει ότι 228.166 άτομα βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» της φτώχειας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία έξι περίπου χρόνια υπάρχει μια συνεχής πτωτική πορεία αυτού του αρνητικού δείκτη στη Δυτική Ελλάδα, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας. Έτσι σε σχέση με το έτος 2018, ο δείκτης της φτώχειας έχει μειωθεί κατά 14,4%. Την περίοδο της πανδημίας, όπως ήταν φυσικό, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε και έφθασε στην ανώτερη τιμή του (43,7% το έτος 2020). Και πλέον σε σχέση με την περίοδο αυτή ο δείκτης πλέον έχει μειωθεί κατά 19,5%. Το κρίσιμο μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για το 2024 θα είναι η Δυτική Ελλάδα να μπορέσει να ξαναβρεί την πορεία που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Πάντως ένα θέμα σχετικό με τη φτώχεια, είναι και το ύψος των εισοδημάτων – μισθών και η αγοραστική δύναμη που συνεπάγονται, καθώς η ακρίβεια προβληματίζει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ελληνική κοινωνία.

Υποχώρηση κατά δεκάδες θέσεις στην αγοραστική δύναμη των μισθών

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί κατά τα άλλα θα μπορούσε, για παράδειγμα στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας, να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το 2018 μέχρι το 2022 αυξήθηκε κατά 19%. Όμως συνολικά η Ελλάδα αποκλίνει από την Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των μισθών, με αποτέλεσμα τμήματα του πληθυσμού που τυπικά βρίσκονται έξω από το φάσμα της φτώχειας, να βιώνουν δυσκολότερες ημέρες.

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σε πρόσφατη έρευνά του παρατηρεί ότι οι ελληνικές περιφέρειες καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, βάσει του μέσου μισθού σε όρους κοινής αγοραστικής δύναμης, (ΡΡΡ), που σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση του πληθυσμού, το εισόδημα του οποίου βασίζεται στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

Τα στοιχεία αφορούν μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και δείχνουν ότι στο διάστημα μεταξύ 2009-2022 οι περιφέρειες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, που καταλάμβαναν τις τελευταίες θέσεις, έχουν αναβαθμιστεί, ενώ στην Ελλάδα η εικόνα παρέμεινε σε γενικές γραμμές στάσιμη, με αποτέλεσμα έξι περιφέρειες της Ελλάδας να βρίσκονται στις τελευταίες έξι θέσεις μεταξύ των 237 της Ευρώπης. Συγκεκριμένα η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη από το τέλος, υποχωρώντας κατά 28 θέσεις (ήταν 206 η το 2009 και 234 η το 2022) και σε χειρότερη μοίρα βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο.

Αυτή η εικόνα βέβαια αφορά το σύνολο της χώρας καθώς μεταξύ του 2009 και του 2022, οι ελληνικές περιφέρειες έχουν υποβαθμιστεί κατά περίπου 40 θέσεις, ενώ η Περιφέρεια Αττικής από την 159η θέση το 2009 βρέθηκε στην 208η το 2022.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»