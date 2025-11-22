Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για τις πλημμύρες στη Βόνιτσα από τη Νίκη Φούντα

Σε μια κίνηση που στοχεύει στην απόδοση ευθυνών για καταστροφικές πλημμύρες στη Βόνιτσα, η Νίκη Φούντα ανακοίνωσε την κατάθεση σειράς μηνυτήριων αναφορών κατά υπηρεσιών και φορέων, καταγγέλλοντας αδράνεια, κακοδιαχείριση και σοβαρές παραλείψεις.

Παράλληλα, απευθύνει δημόσιο κάλεσμα για ομαδική δικαστική προσφυγή σε όλους όσοι επλήγησαν.

Μηνυτήρια αναφορά στον ΔΕΔΔΗΕ

Όπως καταγγέλλει, η περιοχή του Βαρκό παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για πολλές ώρες μετά την κακοκαιρία, εμποδίζοντας τη λειτουργία αντλιών για την άντληση υδάτων. «Ώρα 11:45 της επόμενης ημέρας και στο Βαρκό δεν έχουμε ακόμη ρεύμα», τονίζει χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν και στα Παλιάμπελα, όπου η διακοπή ρεύματος διήρκεσε από τις 18:00 έως τις 23:00.

Μηνυτήρια αναφορά στην Περιφέρεια

Η δεύτερη αναφορά στρέφεται κατά της Περιφέρειας, την οποία η Νίκη Φούντα κατηγορεί για έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων παρά τον υψηλό κίνδυνο πλημμυρών. «Ο Δήμος δεν έχει ακόμη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κανένα έργο δεν έγινε για να αποτραπεί το νέο χτύπημα», επισημαίνει, αναφέροντας ενδεικτικά την απουσία διάνοιξης τάφρων και διαμορφώσεων για την αναχαίτιση των νερών.

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου

Η τρίτη αναφορά στρέφεται κατά παντός αρμοδίου, συμπεριλαμβανομένων και δημοτικών αρχών, τόσο της τωρινής όσο και προηγούμενων διοικήσεων. Η Φούντα υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξεταστούν όλες οι ευθύνες για την κατάσταση, που έχει οδηγήσει — όπως αναφέρει — σε «τελειωτικό χτύπημα» για πολλούς κατοίκους και επαγγελματίες.

Κάλεσμα για ομαδική προσφυγή

Τέλος, η ίδια απευθύνει δημόσιο κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συλλογική προσφυγή, καλώντας τους να επικοινωνήσουν μαζί της. «Αφού κανείς δεν νοιάζεται, τα λέμε στα δικαστήρια», καταλήγει στην ανακοίνωσή της.

Δείτε το βίντεο της κ. Φούντα: