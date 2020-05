Μήνυμα ζωής: Εθελοντική αιμοδοσία στο Αγρίνιο (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Σε εξέλιξη η αιμοδοσία μέχρι και τις 15.00 στην παλιά αγορά του Αγρινίου στην πλατεία Δημάδη

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου Τμήμα Αιμοδοσίας και η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, συνδιοργανώνουν σήμερα Εθελοντική Αιμοδοσία και απευθύνουν κάλεσμα καλούμε σε όλους τους Αγρινιώτες ν’ αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία.

Μέσω αυτής την αιμοδοσίας μπορούμε να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προσφέροντας από μία φιάλη αίμα, τώρα που υπάρχει ανάγκη.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η Πανελλήνια δράση για το περιβάλλον Let’s do it Greece, η οποία αναβλήθηκε λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19 και γι αυτό πραγματοποιείται η αιμοδοσία, ενώ και η οργανωτική ομάδα του Let’s do it Greece αποφάσισε να συμμετέχει σε εθελοντικές αιμοδοσίες ανά την Ελλάδα.

Πολλοί φορείς της περιοχής, όπως ο δήμος Αγρινίου, η ακτίνα εθελοντισμού του δήμου Αγρινίου, το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, το πρώτο σύστημα προσκόπων και ο φιλαθλητικός σύλλογος Αγρινίου εξ αρχής κάλεσαν μέλη και στελέχη τους να προσφέρουν αίμα προσφέροντας το “δώρο ζωής”, ενώ παράλληλα απεύθυναν κάλεσμα σε όλους τους πολίτες για να συμμετάσχουν.

