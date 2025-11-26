«Μήνυμα» πρόληψης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη από το Αγρίνιο

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι παρευρισκόμενοι στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, στην παλιά αγορά, το απόγευμα της Τετάρτης (26.11.25) με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης: Μάθε – Πρόλαβε – Ζήσε Καλύτερα».

Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη και είχε ως επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εισηγήσεις με πρακτικό χαρακτήρα! Ειδικότερα, η πρώτη ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Ζωή Μαμασούλα, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος και τ. Επιμελήτρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sahlgrenska στη Σουηδία, η οποία ανέλυσε τον διαβήτη ως «μια σύγχρονη πανδημία» με συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά παγκοσμίως. Η κα. Μαμασούλα τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν η υγιεινή διατροφή, η συστηματική άσκηση και η ψυχολογική υποστήριξη στη ρύθμιση και αντιμετώπιση της νόσου. Ειδική αναφορά έγινε και στις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν μια φυσιολογική και πλήρη καθημερινότητα.

Ακούστε την ομιλία της προέδρου του Συλλόγου Διαβητικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια», Σόφιας Ζαμπάρα:

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η βιωματική παρουσίαση της Χριστίνας Νείλα, MD, MSc, Παιδιάτρου με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με τίτλο «Πίσω από τους αριθμούς των μετρήσεων. Ιστορίες Ζωής με Διαβήτη». Η κα. Νείλα μετέφερε στο ακροατήριο προσωπικές μαρτυρίες και καθημερινές εμπειρίες ανθρώπων και κυρίως παιδιών που ζουν με διαβήτη, υπογραμμίζοντας πως πίσω από τους αριθμούς, τα σχήματα ινσουλίνης και τις μετρήσεις κρύβονται πραγματικές αγωνίες, προκλήσεις και νίκες.

Ακούστε την ομιλία της Ζωής Μαμασούλα:

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια πάθηση που μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά, αρκεί να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση, σωστή πληροφόρηση και υποστήριξη από την οικογένεια και την κοινωνία. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου «Γλυκιά Οικογένεια» επισήμαναν τον διαρκή στόχο του Συλλόγου να σταθεί δίπλα σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νόσο, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ενδυνάμωσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις του κοινού, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερες ανάλογες πρωτοβουλίες που θα φέρουν την επιστημονική γνώση πιο κοντά στους πολίτες και θα ενισχύσουν την προσπάθεια για έναν υγιέστερο τρόπο ζωής.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η διοργάνωση έγινε από τον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια» σε συνεργασία με τον Όμιλο INNER WHEEL Αγρινίου, ενώ τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου.

Δείτε φωτογραφίες: