Μήνυμα για ενότητα από το δήμαρχο Αγρινίου: «Διαιρεμένοι δεν θα κερδίσουμε τίποτα»

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ενόψει του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων στην Αλεξανδρούπολη, που θα ολοκληρωθεί αύριο 8/11.

Στις τάξεις της Αυτοδιοίκησης καταγράφονται ιδίως μετά την τελευταία συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αρκετές φωνές με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τον τρόπο που θα διεκδικηθούν από την κυβέρνηση διάφορα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο μιλώντας στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Αγρινίου και β’ αντιπρόεδρος της Ένωσης των δήμων υπογράμμισε πως «αν είμαστε διαιρεμένοι δεν θα πετύχουμε τίποτα». «Ας καταλάβουμε όλοι μας ότι κάποιοι πρέπει να σταματήσουν τις προσωπικές πολιτικές για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε αυτό που πρέπει, την αξιοπρέπεια της αυτοδιοίκησης» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»