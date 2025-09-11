Μήνυμα Δημήτρη Τραπεζιώτη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ» - Μήνυμα του επικεφαλής Δημήτρη Τραπεζιώτη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Η 11η Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς, γεμάτης ελπίδα, προσδοκίες και νέες ευκαιρίες. Η ημέρα αυτή δεν είναι αφορά μόνο στην τελετή του αγιασμού και της πρώτης συνάντησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά επίσης και σε μια συλλογική υπόσχεση για πρόοδο και συνεργασία.

• Για τους μαθητές μας, είναι η στιγμή να ξανασυναντήσουν τους φίλους και τους δασκάλους τους, να ανοίξουν τα φτερά τους στη γνώση και να κάνουν βήματα προς τα όνειρά τους.

• Για τους εκπαιδευτικούς, ξεκινά ένας ακόμη κύκλος ευθύνης, αγάπης και αφοσίωσης στο έργο της διαμόρφωσης ελεύθερων, υπεύθυνων και με κριτική σκέψη πολιτών.

• Για τους γονείς, συνεχίζεται η δύσκολη αλλά όμορφη αποστολή να στηρίζουν υλικά και ηθικά τα παιδιά τους, σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.

• Για όλους εμάς, παραμένει το καθήκον να σταθούμε δίπλα στη σχολική κοινότητα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο.

Αγαπητά παιδιά,

να έχετε πίστη στις δυνάμεις σας, να αριστεύετε στην ανθρωπιά, να αναζητάτε τη γνώση με περιέργεια. αμφισβήτηση και κριτική σκέψη, να καλλιεργείτε τα ταλέντα σας και να αγωνίζεστε με επιμονή.

Σεβαστοί εκπαιδευτικοί, μείνετε σταθεροί στον αγώνα σας. Είστε οι οδηγοί που εμπνέουν, καθοδηγούν και δίνουν ελπίδα στη νέα γενιά.

Αγαπητοί γονείς, γνωρίζουμε τις αγωνίες σας και οφείλουμε να είμαστε δίπλα σας στον κοινό στόχο για Δημόσια, Δημοκρατική και Δωρεάν Παιδεία για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η φιλοδοξία μας είναι να θέσουμε την παιδεία και την εκπαίδευση στο κέντρο της πολιτικής του Δήμου μας.

Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τα σχολεία χώρους γνώσης, πολιτισμού, ισότητας και ελπίδας.

Η υποχρέωσή μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε κάθε νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, επενδύοντας :

• στη βελτίωση των υποδομών,

• την ασφάλεια των σχολικών χώρων,

• τη στήριξη των εκπαιδευτικών,

• την κοινωνική ισότητα και την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και μόρφωσή τους.

Η Παράταξή μας «Αγρίνιο Ανοιχτό & Πράσινο» θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, τις Ενώσεις Γονέων και όλους τους εργαζομένους στα σχολεία, για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, τις ελλείψεις υποδομών και τα καθημερινά προβλήματα, με στόχο ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον.

Με πίστη, αγωνιστικότητα και αισιοδοξία, ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά 2025-2026.

Για τη Δημοτική Παράταξη

«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ»

Ο Επικεφαλής

Δημήτρης Τραπεζιώτης