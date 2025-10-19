Μήνυμα αλληλεγγύης και συμπερίληψης από το Αγρίνιο - Τη Δευτέρα το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Το Αγρίνιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια εκδήλωση με ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα. Ο χώρος του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο θα μετατραπεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου σε έναν χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και πολιτισμού, μέσα από το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, που διοργανώνει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Πλήθος δράσεων θα αναδείξουν τη σημασία της συνεργασίας και της συμπερίληψης, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά οργανισμούς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής φροντίδας, μέσα από εκθέσεις, παρουσιάσεις και ενημερωτικά περίπτερα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Ειδικότερα, από τις 09:30 έως τις 13:00 ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Αχαΐας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας θα πραγματοποιεί δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καν’ το Σωστά», απευθυνόμενο σε φοιτητές του Αγρινίου, αλλά και σε επισκέπτες του φεστιβάλ.

Το απόγευμα (της Δευτέρας 20.10.25), στις 17:30, θα διεξαχθεί ημερίδα με θέμα «Παιδεία και Εκπαίδευση για τα Άτομα με Αναπηρία», όπου πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν ζητήματα προσβασιμότητας, ίσων ευκαιριών και αποδόμησης στερεοτύπων. Η εκδήλωση θα διαθέτει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, εξασφαλίζοντας ισότιμη συμμετοχή όλων. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μια σειρά καλλιτεχνικών παρουσιάσεων.

«Χρειάζονται πολλά βήματα ακόμη για να βελτιωθεί η καθημερινότητα ενός ΑμεΑ»

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και

Νοτίων Ιονίων Νήσων και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας

ΑμεΑ, Αντώνης Χαροκόπος , μίλησε στην εφημερίδα «Συνείδηση» για τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, να τους φέρει κοντά με τις αξίες της αλληλεγγύης, αλλά και της κοινωνικής συμμετοχής. Υπάρχουν μάλιστα δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και φοιτητές, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση, η ισότητα και η συμπερίληψη από νεαρή ηλικία. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει από το Αγρίνιο, διότι είναι μία πόλη της Περιφέρειας μας που έχει τη δική της σημασία. Έχει δυνατότητες, μπορεί να κάνει πολλά σοβαρά και σταθερά βήματα, μπορεί να «αγκαλιάσει» ένα φεστιβάλ που σχετίζεται με την κοινωνική αλληλεγγύη και πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα το αρχίσει από εκεί το ταξίδι του το φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ είναι ένας από τους τρόπους μας για να συναντηθούμε με τους πολίτες, να έρθουμε ως Ομοσπονδία σε επαφή με κοινωνία, αλλά και να γνωστοποιηθεί η δράση συλλόγων και φορέων.

Στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο θα στηθούν ενημερωτικά περίπτερα και εκθέσεις των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «Καν’ το Σωστά» από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν Κλινικές Εξετάσεις Μαστού από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ημερίδα για την Παιδεία και την Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία, το θεατρικό δρώμενο «Η Άλλη εγώ» της Εύης Βέρρη από τη θεατρική ομάδα «Innamorati» του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

«Ηλιαχτίδα», το μουσικοχορευτικό δρώμενο «Μελωδίες και βήματα» από το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «Αλκυόνη» και η χορωδία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως για Νέους με Νοητική Υστέρηση και Συνοδές Αναπηρίες Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Παναγία Ελεούσα».

Επιλέξαμε το φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τέτοιου είδους δράσεις και φεστιβάλ να γίνονται και μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι αυριανοί επιστήμονες είναι το μέλλον και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τέτοιους χώρους να γίνονται βιωματικές δράσεις, διαδραστικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα που φέρνουν η νέα γενιά σε άμεση επαφή με τις αξίες όπως η αλληλεγγύη. Ο χώρος του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο άλλωστε είναι εξαιρετικός και θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο «σημείο συνάντησης».

Ο κ. Χαροκόπος, όμως. μίλησε και για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας, των ΑμεΑ,

σήμερα, για την αντιμετώπιση τους από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα τον κόσμο, αλλά και για το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η καθημερινότητα ενός ΑμεΑ.

Ειδικότερα ο κ. Χαροκόπος ανέφερε: «Σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας μας υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαύσουν μία πιο άνετη καθημερινότητα. Τα προβλήματα προσβασιμότητας είναι εκείνα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Μπορούν τα άτομα με κινητική αναπηρία, άτομα χωρίς όραση και ακοή να κινούνται άνετα στους δρόμους των πόλεων; Μπορούν να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία; Μπορούν παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να βρίσκονται σε κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα; Τις περισσότερες φορές η απάντηση είναι, «όχι». Σε κάποιες πόλεις, όπως το Αγρίνιο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Τα άτομα με αναπηρία έχουν κατακτήσει πολλά στο πέρασμα των χρόνων. Είναι άτομα με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Κάποτε ο κόσμος λυπόταν ένα άτομο με αναπηρία και αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως κατά βάση τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με δυναμισμό, που όμως ζουν σε μία Πολιτεία, όπου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μεριμνά για τη βελτίωση της

καθημερινότητάς τους.

Για να βελτιωθεί η καθημερινότητα ενός ΑμεΑ θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες έτσι ώστε τα άτομα με οποιανδήποτε αναπηρία να είναι σε θέση να διατηρούν την ανεξαρτησία τους, την αυτονομία τους. Να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη που είναι, έχοντας τη δυνατότητα και την ευκαιρία να αναπτύξουν τα ταλέντα τους, αλλά και τις δεξιότητες τους».

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»