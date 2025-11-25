Minister Staraka ζητούν φανατικοί του ΠΑΣΟΚ

Το αν διολισθαίνει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ σε κάποιο σημείο μπορεί να είναι και μία υποκειμενική εκτίμηση, σε κάθε περίπτωση όμως με το κόμμα Τσίπρα να φαίνεται ότι έρχεται, το βέβαιο είναι ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα πάρει κεφάλι στο συγκεκριμένο ιδεολογικό – πολιτικό χώρο.

Πάντως με τα τωρινά δημοσκοπικά δεδομένα μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός να προκύψει στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα από το χώρο αυτό, που να μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βέβαια υπάρχουν και οι φανατικοί οπαδοί των κομμάτων που το πιστεύουν… Και μάλιστα οι φανατικοί υποστηρικτές της Χριστίνας Σταρακά, που πιστεύουν όχι μόνο πιστεύουν στην προοπτική μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποιος εξ’ αυτών στα social media «χαρακτήρισε» τη Χριστίνα Σταρακά ως την επόμενη Υπουργό Γεωργίας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Για κυβερνήσεις και Υπουργούς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα η Χριστίνα Σταρακά με τις τόσες παρεμβάσεις για τα αγροτικά ζητήματα, θα μπορούσε άνετα να είναι Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.

Εφημερίδα «Συνείδηση»