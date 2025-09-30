Μην παραλείψετε το Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου αν επισκεφθείτε Κυριακή την Αθήνα με παιδιά!

Τις φθινοπωρινές Κυριακές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου στο Μουσείο Πειραμάτων οι πολύ μικροί επιστήμονες θα κάνουν «πολύχρωμα» πειράματα και θα διώξουν τη μάγισσα Ξερόλα με τη βοήθεια της Ντίας Χημείας, της Φίφης Φυσικής και της Μπιάς Βιολογίας, ενώ οι λίγο μεγαλύτεροι επιστήμονες θα μάθουν τα πάντα για την ατμόσφαιρα και τα καιρικά φαινόμενα και θα κάνουν αληθινά πειράματα Χημείας.

Τα τμήματα Junior Science απευθύνονται σε πολύ μικρούς επιστήμονες 4-6 ετών, μαζί με τους γονείς τους, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα σε παιδιά 7 ετών και άνω, ανάλογα με τη θεματολογία τους.

Για τους πιο μεγάλους μας επιστήμονες 8-12 ετών το Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου διαθέτει το πρώτο Science Escape Room με πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το σενάριο μυστηρίου και γνώσης “Thomas Edison Edition”, μέσα στο ρεαλιστικό σκηνικό του σπιτιού του μικρού Θωμά, μάς καλεί να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα: «Τελικά, επιστήμονας γεννιέσαι ή γίνεσαι;».

Ακολουθήστε και εσείς το πρόγραμμα των μικρών επιστημόνων και γεμίστε τις Κυριακές

των παιδιών σας με νέες γνώσεις που κατακτώνται μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία:

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Junior Science για παιδιά 4-6 ετών με ενήλικο συνοδό

Τα χρώματα ομορφαίνουν τη ζωή μας και μας φτιάχνουν τη διάθεση! Πώς όμως δημιουργούνται και τι μπορεί να κάνει ένας μικρός επιστήμονας με αυτά; Σε μία ακόμη Junior Science Κυριακή, οι

μικροί θα βοηθήσουν τους μεγάλους όσο περισσότερο γίνεται και οι μεγάλοι τους μικρούς όσο

λιγότερο γίνεται, ώστε να πετύχουν τα πιο πολύχρωμα πειράματα φυσικής, χημείας και βιολογίας. Ενώνουμε τα χρώματα και τα χωρίζουμε ξανά, τα παρατηρούμε μέσα από ένα μικροσκόπιο, ξεγελάμε τα μάτια και το μυαλό μας με οφθαλμαπάτες, ανακαλύπτουμε πόσα χρώματα κρύβει το λευκό φως και πολλά ακόμη πειράματα.

Ώρες διεξαγωγής Junior Science: 11.00-12.00 & 12.30-13.30

Κόστος συμμετοχής: 12€/1 παιδί με 1 ενήλικα και 18€/2 παιδιά με 1 ενήλικα ή 1 παιδί με 2

ενήλικες

ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ

για παιδιά 7-11 ετών

Γινόμαστε, έστω και για λίγο, μικροί μετεωρολόγοι και μαθαίνουμε τα πάντα για την ατμόσφαιρα

μέσα από πειράματα. Χρησιμοποιούμε μετεωρολογικά όργανα, ψηφιακά, αναλογικά όργανα,

ακόμα και αυτοσχέδια και μετράμε την υγρασία, τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική πίεση κ.α.

Μέσα από δραστηριότητες και πειράματα κατανοούμε το μηχανισμό και την αιτία δημιουργίας

των καιρικών φαινομένων!

Ώρες διεξαγωγής: 12.15-13.30

Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους

THE SCIENCE ESCAPE ROOM – THOMAS EDISON EDITION: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ Ή ΓΙΝΕΣΑΙ;

για παιδιά 8-12 ετών

Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να βοηθήσουν τον νεαρό Θωμά να ανακαλύψει εάν είναι ή όχι απόγονος του Thomas Edison! Εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, αξιοποιούν τις γνώσεις

τους, κερδίζουν νέες μέσα από πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας και τελικά φθάνουν

στην αλήθεια!

Έχει όμως πλέον τόση σημασία η αλήθεια; Ο Θωμάς, με τη συνδρομή των συμμετεχόντων, λύνει γρίφους, ολοκληρώνει πειράματα και τελικά αποδεικνύει ότι, είτε είναι, είτε δεν είναι απόγονος

του Thomas Edison, μπορεί να γίνει ένας επιτυχημένος επιστήμονας!

Η δραστηριότητα έχει ψυχαγωγικό, αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι σχεδιασμένη με

τα χαρακτηριστικά δράσης ενός escape room, χωρίς όμως το άγχος της εξόδου από οποιονδήποτε κλειστό χώρο. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη συμμετοχή των παιδιών υπάρχει διαρκής παρουσία και επίβλεψη από εκπαιδευτικό του Μουσείου Πειραμάτων, με τη φυσική του παρουσία εντός του χώρου και όχι από μακριά μέσω κάμερας.

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα

Ώρες διεξαγωγής (8-12 ετών χωρίς την παρουσία ενήλικου συνοδού): 11.00-12.00

Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΞΕΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

Junior Science για παιδιά 4-6 ετών με ενήλικο συνοδό

Η μάγισσα Ξερόλα κάνει πως τα ξέρει όλα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει γνώσεις! Αντί να

πάει στο σχολείο, προτιμά να κλέψει τις γνώσεις των παιδιών, για να μην κουραστεί καθόλου.

Τότε, τρεις νεράιδες μαζί με τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση! Η Μπία Βιολογία, η Φίφη Φυσική

και η Ντία Χημεία βοηθούν τα παιδιά να φτιάξουν φίλτρα και να περάσουν διάφορες δοκιμασίες με αληθινά πειράματα. Εάν όλοι οι γρίφοι λυθούν, θα καταφέρουν τα παιδιά να πάρουν πίσω τις γνώσεις τους; Η απάντηση την Κυριακή 23/11!

Ώρες διεξαγωγής Junior Science: 11.00-12.00 &; 12.30-13.30

Κόστος συμμετοχής: 12€/1 παιδί με 1 ενήλικα και 18€/2 παιδιά με 1 ενήλικα ή 1 παιδί με 2

ενήλικες

ΜΑΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ #1

για παιδιά 7-11 ετών

Ένα από τα πιο αγαπημένα εργαστήρια του Μουσείου Πειραμάτων σάς περιμένει για μία μόνο

Κυριακή στις 23/11! Φοράμε τις επιστημονικές ποδιές και για μια ακόμη φορά γινόμαστε μικροί,

αλλά αληθινοί χημικοί και πραγματοποιούμε αληθινά πειράματα, χρησιμοποιώντας τον

εξοπλισμό και τα αντιδραστήρια ενός χημικού εργαστηρίου.

Ώρες διεξαγωγής: 12.15-13.30

Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους

THE SCIENCE ESCAPE ROOM – THOMAS EDISON EDITION: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ Ή ΓΙΝΕΣΑΙ;

για παιδιά 8-12 ετών

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα

Ώρες διεξαγωγής (8-12 ετών χωρίς την παρουσία ενήλικου συνοδού): 11.00-12.00

Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης (τηλεφωνικά 08.00-14.00 ή στο info@mouseiopeiramaton.gr).

Σε όλα τα προγράμματα, εκτός των Junior Science (4-6 ετών), οι γονείς και οι συνοδοί δεν παραβρίσκονται στην αίθουσα όπου πραγματοποιείται το εργαστήριο.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία παιδιών κάτω των 4 ετών μέσα στο χώρο του εργαστηρίου Παρακαλούμε ελέγχετε το πρόγραμμα εκδηλώσεων, για πιθανές έκτακτες αλλαγές, οι οποίες

ανακοινώνονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου, Θάλειας 3, 17343, Άγιος Δημήτριος – 350 μέτρα (5΄ περπάτημα) από τη στάση μετρό “Άγιος Δημήτριος – Αλέξανδρος Παναγούλης”, πλησίον του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Λεωφ. Βουλιαγμένης 260), 120 μέτρα ( 2΄ περπάτημα) από τη στάση λεωφορείου “Παναγίτσα”.