Μίλτος Ζαμπάρας: Υπερσυσσώρευση ΑΠΕ και περικοπές: ταφόπλακα για παραγωγούς, αγρότες και ενεργειακές κοινότητες

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο τις δραματικές περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες πλήττουν κυρίως τους μικρούς παραγωγούς, τους αγρότες και τις ενεργειακές κοινότητες.

Όπως υπογράμμισε ο Μίλτος Ζαμπάρας, προειδοποιεί εδώ και μήνες για την άναρχη και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό εγκατάσταση ΑΠΕ, η οποία έχει οδηγήσει σε υπερσυσσώρευση ισχύος, προκαλώντας σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο στο πρώτο επτάμηνο του 2025 οι περικοπές παραγωγής ανήλθαν σε 1.385 GWh, δηλαδή 8.3% της συνολικής παραγωγής, με την προοπτική το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 20% το 2026.

Κι ενώ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 προβλέπει ότι οι περικοπές αποτελούν έσχατη λύση και επιβάλλουν υποχρεωτική αποζημίωση των παραγωγών, η κυβέρνηση με τον ν. 5188/2025 απάλλαξε τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ από κάθε τέτοια υποχρέωση, μετακυλώντας το κόστος στους μικρούς παραγωγούς. Το αποτέλεσμα είναι οι καθετοποιημένοι όμιλοι να ενισχύουν τα υπερκέρδη τους και να μεταφέρουν το βάρος στον καταναλωτή μέσω των προσαυξήσεων στο ΛΠ3, ενώ οι μικροπαραγωγοί, οι αγρότες και οι ενεργειακές κοινότητες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία και πιθανή χρεοκοπία.

Παράλληλα, ο Μίλτος Ζαμπάρας αναφέρθηκε και στα φαραωνικά έργα ΑΠΕ που ξεφυτρώνουν χωρίς καμία στρατηγική, χωρίς διάλογο με την τοπική κοινωνία και χωρίς αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Εκατοντάδες στρέμματα γόνιμης γης και ορεινών όγκων θυσιάζονται σε επενδυτικά σχέδια-μαμούθ, οδηγώντας στην ερημοποίηση της υπαίθρου, στην αποψίλωση της τοπικής παραγωγής και στον ξεριζωμό παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, η πράσινη μετάβαση αντί να αποτελέσει εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης μετατρέπεται σε μοχλό κοινωνικής και περιβαλλοντικής αποδιάρθρωσης.

Αντί ουσιαστικών απαντήσεων, η κυβέρνηση – διά του Υφυπουργού κ. Τσάφου – επέλεξε να υπεκφύγει. Παραδέχθηκε μόνο ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για τη στήριξη των παραγωγών που βλέπουν την ενέργεια τους να χάνεται.

Όπως τόνισε ο Βουλευτής, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την «πράσινη μετάβαση» ως άλλοθι για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Στην πράξη, όμως, οι μικρές και μεσαίες επενδύσεις οδηγούνται στην καταστροφή, οι ενεργειακές κοινότητες ακυρώνονται, οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβούς λογαριασμούς χωρίς καμία ελάφρυνση.

Κλείνοντας, ο Μίλτος Ζαμπάρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση με την πολιτική της δημιουργεί μια «ενεργειακή φούσκα» που αργά ή γρήγορα θα σκάσει. «Η στρεβλή ανάπτυξη των ΑΠΕ χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς πρόβλεψη για δίκαιη και διαφανή κατανομή των οφελών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση της κοινωνικής συμμετοχής στην πράσινη μετάβαση. Και, όπως πάντα, στο τέλος θα πληρώσουν οι πολίτες», κατέληξε.