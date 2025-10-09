Μίλτος Ζαμπάρας: Ξεκλήρισμα βιολογικής παραγωγής και της υπαίθρου από την κυβέρνηση

Ο Μίλτος Ζαμπάρας καταγγέλλει την κυβέρνηση για την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και τονίζει την ανάγκη άμεσης ανάκλησης με παράλληλη καταβολή των επιδοτήσεων του 2024, έστω και από εθνικούς πόρους.

Τι αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Μίλτος Ζαμπάρας:

Η ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας από τον κ. Τσιάρα δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη κυβερνητική αστοχία, αλλά την πιο κυνική ομολογία της πλήρους αποτυχίας του περιβόητου «Επιτελικού Κράτους» της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα. Ένα φιάσκο άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, που συμπαρασύρει στην καταστροφή τους απόλυτα έντιμους βιοκαλλιεργητές, βιοκτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, οι οποίοι θα χάσουν τις

επιδοτήσεις του 2024.

Οι παραγωγοί επένδυσαν χρήματα για πιστοποιήσεις και σκευάσματα, επέλεξαν να ενταχθούν στο Μέτρο των Βιολογικών στερούμενοι την παράλληλη στήριξη από τα Οικολογικά Σχήματα, και τώρα βρίσκονται εκτεθειμένοι και απλήρωτοι. Αντί για στήριξη, η Κυβέρνηση τους ανταμείβει με ακυρώσεις, καθυστερήσεις και παραθυράκια για παρατυπίες.

Το «ναυάγιο» αυτό έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο: Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έχει συγκεκριμένα θύματα: τους Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Ούτε το παραμύθι των «διαχρονικών ευθυνών» μπορεί να σταθεί, ούτε οι επικοινωνιακές κορώνες περί «ενδελεχών ελέγχων» πείθουν.

Ως Βουλευτής ενός αγροτικού Νομού, δεν θα περιοριστώ σε καταγγελία. Διεκδικούμε την άμεση ανάκληση της ακύρωσης, την καταβολή των επιδοτήσεων του 2024 – έστω και από εθνικούς πόρους – και τη στήριξη των ανθρώπων που επενδύουν στην ποιοτική ελληνική παραγωγή.

Ο καταστροφικός κατήφορος της Κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα πρέπει να σταματήσει. Και θα σταματήσει, γιατί η επιβίωση των Ελλήνων παραγωγών και της ελληνικής περιφέρειας δεν μπορεί να γίνει θυσία στην ανικανότητα και την αδιαφορία της ΝΔ.