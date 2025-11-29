Μίλτος Ζαμπάρας: Βασική Ενίσχυση – Βατερλό: Μικρότερα ποσά, λιγότεροι δικαιούχοι, περισσότερη κοροϊδία

Για βασική ενίσχυση–βατερλό κάνει λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας καθώς είναι σε ότι αφορά τα χρήματα των αγροτών είναι μικρότερα τα ποσά, λιγότεροι δικαιούχοι αλλά περισσότερη η κοροϊδία

Η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μια φορά να χρυσώσει το χάπι στους αγρότες με βαρύγδουπες ανακοινώσεις περί «ιστορικών πληρωμών». Η αλήθεια όμως είναι απλή και αμείλικτη: αυτό που παρουσιάστηκε ως στήριξη, ήταν στην πραγματικότητα η μικρότερη προκαταβολή βασικής ενίσχυσης των τελευταίων ετών, με χιλιάδες παραγωγούς αποκλεισμένους και με ψίχουλα που πολλοί δεν πρόλαβαν καν να κρατήσουν, αφού «κόπηκαν» πριν φτάσουν στον λογαριασμό τους.

Οι ίδιοι οι αριθμοί της κυβέρνησης την διαψεύδουν:

• Αντί για την προβλεπόμενη προκαταβολή του 70%, δόθηκαν μόλις 363 εκατ. ευρώ, δηλαδή 217 εκατ. λιγότερα από όσα όφειλε να καταβάλει το κράτος.

• Χιλιάδες κτηνοτρόφοι δεν πληρώθηκαν λόγω «ανεπαρκών βοσκοτόπων», χιλιάδες άλλοι μπήκαν σε «έλεγχο» λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, ενώ σε δεκάδες χιλιάδες αιτήματα έγιναν συμψηφισμοί που άφησαν τους δικαιούχους χωρίς ουσιαστικό ποσό.

• Σε πολλές περιπτώσεις, η «ενίσχυση» που πιστώθηκε εξαφανίστηκε αμέσως από κρατήσεις, οφειλές και χρεώσεις, αφήνοντας τους αγρότες με μηδενική ρευστότητα.

Αυτά δεν είναι μέτρα στήριξης. Είναι μέτρα κοροϊδίας.

Ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει «3,7 δισ. για τον πρωτογενή τομέα το 2025», η πραγματικότητα είναι πως οι αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το πετρέλαιο, ούτε τα λιπάσματα, ούτε τις ζωοτροφές. Η ακρίβεια τους συνθλίβει και η κυβέρνηση απαντά με αριθμούς που κανείς δεν βλέπει στο πορτοφόλι του.

Και το χειρότερο: αντί να παραδεχτεί το φιάσκο, η πολιτική ηγεσία επιμένει στο αφήγημα της «επιτυχίας». Ένα αφήγημα που διαλύεται από τα ίδια τα στοιχεία.

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας — και όλης της χώρας — δεν χρειάζονται άλλα φτηνά επικοινωνιακά κόλπα. Χρειάζονται καθαρές πληρωμές, στην ώρα τους, στο ύψος που δικαιούνται.

Χρειάζονται κράτος. Όχι προπαγάνδα.

Ως Βουλευτής ενός κατ’ εξοχήν αγροτικού νομού, φέρνω με ερώτηση το θέμα στη Βουλή μέχρι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και απάντηση γιατί δεν έλαβαν τα χρήματά τους όσοι έμειναν εκτός.

Η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει στις κάμερες.

Εμείς θα σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, εκεί όπου κρίνεται η αλήθεια.