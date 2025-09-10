Μίλτος Ζαμπάρας: Το Δημογραφικό μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας κινδυνεύει

Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα του δημογραφικού και της στεγαστικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση που βιώνει η Αιτωλοακαρνανία.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να παρουσιάσει ως κοινωνική πολιτική μέτρα-βιτρίνα, την ώρα που η πραγματικότητα είναι αδυσώπητη:

• Δημογραφικό: Στην Αιτωλοακαρνανία ο πληθυσμός μειώθηκε 9%. Χωριά ερημώνουν, σχολεία σε ορεινές περιοχές ανοίγουν με 5–6 μαθητές ή δεν ανοίγουν καθόλου. «Υπάρχουν χωριά», σημείωσε, «που το καλοκαίρι γεμίζουν από παιδιά, αλλά τον χειμώνα δεν ακούγεται ούτε μια παιδική φωνή».

• Στέγαση: Νέοι που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους αδυνατούν να βρουν προσιτή κατοικία. Ζευγάρια στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στη Ναύπακτο, με εισόδημα 1.200 ευρώ δίνουν πάνω από το 1/3 του μισθού τους για ενοίκιο, την ώρα που τα ενοίκια για ένα τριάρι ξεπερνούν τα 700–800 ευρώ. «Η κρίση στέγης διώχνει τους νέους από τον νομό και βαθαίνει το δημογραφικό πρόβλημα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση, αντί για ουσιαστικές πολιτικές, φέρνει μέτρα που λειτουργούν ως «χρυσές ευκαιρίες» για λίγους:

• Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» που απέτυχε και εκτόξευσε τις τιμές.

• Την «κοινωνική αντιπαροχή» που χαρίζει σπίτια σε εργολάβους.

• Την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των Airbnb που αδειάζει γειτονιές από σπίτια.

«Μας λένε ότι φταίνε οι νέοι που θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Μας λένε ότι με λίγες φοροελαφρύνσεις θα λυθεί το δημογραφικό. Η κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας βλέπει και ξέρει: η πραγματικότητα είναι σκληρή και δεν χωράει σε επικοινωνιακά τερτίπια», σημείωσε ο Βουλευτής.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πραγματικές λύσεις:

• Κοινωνικές κατοικίες με χαμηλά ενοίκια και πλαφόν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

• Ουσιαστική στήριξη νέων ζευγαριών και οικογενειών.

• Σχέδιο αναστροφής της πληθυσμιακής συρρίκνωσης με μέτρα ειδικά για την Αιτωλοακαρνανία.

Κλείνοντας, τόνισε:

«Το δημογραφικό δεν είναι στατιστική, είναι η ύπαρξη της ίδιας της Αιτωλοακαρνανίας. Αν δεν στηρίξουμε τους νέους και τις οικογένειες σήμερα, αύριο δεν θα υπάρχει ποιος να στηρίξει την Ελλάδα.»

https://youtu.be/txY44kNwaHo