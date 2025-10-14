Μίλτος Ζαμπάρας: "Τεράστια τα κενά στα νηπιαγωγεία – Στον αέρα τα ολοήμερα"

Τεράστια τα κενά στα νηπιαγωγεία, στον αέρα τα ολοήμερα, όπως αναφέρει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αφορμή τα μεγάλα και συνεχιζόμενα κενά σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του κ. Ζαμπάρα: "με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κενά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ξεπερνούν τις 10.000 θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας χιλιάδες μαθητές και γονείς σε καθεστώς αβεβαιότητας και απόγνωσης.

Ιδιαίτερα οξυμένη είναι η κατάσταση στα νηπιαγωγεία και στα ολιγοθέσια δημοτικά, όπου πολλά ολοήμερα τμήματα αδυνατούν να λειτουργήσουν, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε εργαζόμενους γονείς που δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι «έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την κάλυψη των κενών», η πραγματικότητα αποδεικνύει το αντίθετο:

Οι αναπληρωτές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Οι τοποθετήσεις τους πραγματοποιούνται με σημαντική καθυστέρηση, συχνά αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 1ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου στο Δήμο Αγρινίου, το οποίο αδυνατεί να λειτουργήσει το ολοήμερο τμήμα του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή για:

τον ακριβή αριθμό των κενών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,

το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσες και μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να πάψουν να ταλαιπωρούνται γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό από την προχειρότητα και τις καθυστερήσεις της πολιτείας.