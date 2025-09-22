Μίλτος Ζαμπάρας: Στην κόψη του ξυραφιού το έργο στο Polder - Να μη χαθεί μια ιστορική ευκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή την επιστολή των Προέδρων των ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου, Γαλατά, Τρικόρφου, Χαλκιοπούλων και Χρυσοβεργίου, με την οποία εκφράζουν την αγωνία τους για την πορεία της Ενεργειακής Κοινότητας Τ2 και του εμβληματικού έργου στο κτήμα Polder.

Στην επιστολή τους οι ΤΟΕΒ τονίζουν τον κίνδυνο να χαθεί το έργο εξαιτίας καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών εμποδίων και έλλειψης συντονισμού, ζητώντας άμεσες ενέργειες και πλήρη διαφάνεια.

Με αφορμή την κατάθεση της αναφοράς, ο Μίλτος Ζαμπάρας δήλωσε:

«Η επιστολή των ΤΟΕΒ αναδεικνύει αυτό που όλοι γνωρίζουμε: το έργο της στο κτήμα Polder βρίσκεται σήμερα στην κόψη του ξυραφιού. Αν δεν κινηθούμε άμεσα, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ιστορική ευκαιρία για τους αγρότες, την τοπική κοινωνία και τη Δυτική Ελλάδα συνολικά».

Δεν μιλάμε μόνο για μία ακόμα χαμένη ευκαιρία. Μιλάμε για ένα έργο που μπορεί να ελαφρύνει το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος των παραγωγών, να δώσει πραγματικά οφέλη στην κοινωνία και να αναδείξει την περιοχή μας σε πρότυπο αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Όμως το έργο κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά. Για να μη χαθεί, απαιτούνται:

• άμεση σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με πλήρη απολογισμό και ενημέρωση

• επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και των όρων σύνδεσης (net metering 25 έτη)

• σαφές χρηματοδοτικό και τεχνικό χρονοδιάγραμμα

• πολιτική βούληση και συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων

Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου: αν αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία, η ευθύνη θα είναι ιστορική. Η κοινωνία, οι αγρότες και η περιοχή μας ζητούν το αυτονόητο. Συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.