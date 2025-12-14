Μίλτος Ζαμπάρας: Στη χώρα των μαφιόζων και των ολιγαρχών – Νίκη στα μπλόκα των αγροτών

Στην ομιλία του στη Βουλή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών πως η κατάληξη είναι η νίκη, σε μια χώρα των μαφιόζων και των ολιγαρχών

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αγροτική παραγωγή, το δημογραφικό και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας.

Όπως τόνισε, ο προϋπολογισμός δεν είναι ένας ουδέτερος πίνακας αριθμών, αλλά μια σαφής κατεύθυνση για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει παραγωγική κοινωνία ή αν θα αποδεχθεί τη σταδιακή της αποσύνθεση. «Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα καταρρέει – και μαζί της καταρρέουν το δημογραφικό, η διατροφική ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ο Μίλτος Ζαμπάρας υπογράμμισε ότι το 2023 η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση όγκου αγροτικής παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πτώση –16% μέσα σε έναν μόλις χρόνο, ενώ η αξία της φυτικής παραγωγής μειώθηκε κατά περίπου 20%. Σε βασικές καλλιέργειες, όπως η ελιά, η πτώση της παραγωγής ξεπέρασε το 22%.

Όπως επισήμανε, τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκυριακά, αλλά αποτυπώνουν μια μακροχρόνια πτωτική πορεία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Αναφερόμενος στα αίτια της κατάρρευσης, έκανε λόγο για ανεξέλεγκτο κόστος παραγωγής, με το ρεύμα, τα καύσιμα και τα λιπάσματα να έχουν καταστεί απαγορευτικά. «Ο αγρότης πληρώνει περισσότερα για να παράγει λιγότερα και να πουλά φθηνότερα. Αυτό δεν είναι αγορά – είναι αργός αφανισμός», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2026–2029, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει την απουσία εθνικής στρατηγικής για την παραγωγή.

Όπως σημείωσε, προβλέπει αυξημένα φορολογικά έσοδα κυρίως μέσω έμμεσων φόρων, πίεση στις κοινωνικές δαπάνες και περιορισμό των δημόσιων επενδύσεων, μεταφέροντας το βάρος για ακόμη μία φορά στους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας στάθηκε ιδιαίτερα στο δημογραφικό αδιέξοδο της υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι πάνω από το 57% των αγροτών είναι άνω των 55 ετών, ενώ μόλις 6% είναι κάτω των 35. «Δεν μιλάμε απλώς για γήρανση του κλάδου, αλλά για διακοπή της συνέχειας. Η νέα γενιά εγκαταλείπει τον τόπο της γιατί δεν μπορεί να ζήσει από τη δουλειά της», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το δημογραφικό δεν λύνεται με επιδόματα, αλλά με ζωντανές αγροτικές κοινότητες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους στη διατροφική ασφάλεια της χώρας, καθώς η Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο εξαρτημένη από εισαγωγές βασικών τροφίμων, γεγονός που –όπως τόνισε– συνιστά ζήτημα εθνικής αντοχής.

Τέλος, άσκησε έντονη κριτική στη λογική της δήθεν «πράσινης ανάπτυξης», κάνοντας λόγο για «βιασμό της φύσης», με βουνά που τεμαχίζονται, νερά που ιδιωτικοποιούνται και τοπία που θυσιάζονται για λίγους και ισχυρούς, αφήνοντας πίσω τους κοινωνίες αποκλεισμένες και παραγωγή αποδυναμωμένη.

«Χώρα χωρίς αγρότες δεν έχει μέλλον. Δεν έχει δημογραφικό μέλλον, δεν έχει διατροφική ασφάλεια, δεν έχει περιφέρεια, δεν έχει κοινωνική συνοχή», κατέληξε ο Μίλτος Ζαμπάρας, τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης διαχειρίζεται τη φθορά αντί να τη σταματά και πως οι αγρότες και οι πολίτες της χώρας δεν πρόκειται να σιωπήσουν.