Μίλτος Ζαμπάρας – Νοσοκομείο Αγρινίου: Καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό και απόπειρα εκδίωξης του προσωπικού ασφαλείας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, σχετικά με τις καταγγελίες του προσωπικού ασφαλείας για εργασιακό εκφοβισμό και απόπειρα εκδίωξης στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας και ο Βουλευτής και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μετά τις σοβαρότατες καταγγελίες του προσωπικού ασφαλείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, που κάνουν λόγο για συστηματικές πρακτικές εργασιακού εκφοβισμού, απαξίωσης και στοχευμένης υποβάθμισης των συνθηκών εργασίας τους, με σκοπό, όπως καταγγέλλουν, την εκδίωξη τους και την ανάθεση του έργου φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία.

Οι εργαζόμενοι, που από το 2018 υπηρετούν μέσω ΑΣΕΠ και έχουν στηρίξει ουσιαστικά τη λειτουργία και την ασφάλεια του Νοσοκομείου ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας, καταγγέλλουν ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά αδικαιολόγητων και απαξιωτικών ενεργειών της Διοίκησης. Το γραφείο που χρησιμοποιούσαν επί σειρά ετών κλειδώθηκε ξαφνικά χωρίς καμία αιτιολόγηση, στερώντας τους χώρο για βασικές υπηρεσιακές λειτουργίες.

Παράλληλα, καταργήθηκε το κουβούκλιο διαλογής στα Επείγοντα, επιβαρύνοντας σοβαρά τα καθήκοντα τους, ενώ ανοίχθηκε η εξωτερική πύλη του Νοσοκομείου — μόλις τρία μέτρα από κυκλικό κόμβο της Εθνικής Οδού — με τους εργαζόμενους να τοποθετούνται εκεί χωρίς να τους δοθεί καμία υπηρεσιακή βεβαίωση ότι ο χώρος πληροί στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, δημιουργώντας εύλογες υποψίες ότι η Διοίκηση επιχειρεί να απαξιώσει το υφιστάμενο προσωπικό για να δικαιολογήσει την εκχώρηση του έργου σε ιδιώτες.

Με την ερώτησή τους, οι Βουλευτές ζητούν να μάθουν εάν το Υπουργείο Υγείας έχει ενημερωθεί για τις καταγγελίες και αν έχει διαταχθεί έρευνα, με ποια κριτήρια προκηρύχθηκε η ανάθεση φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία ενώ το υφιστάμενο προσωπικό καλύπτει κρίσιμες ανάγκες επί σειρά ετών, εάν τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην τοποθέτηση φύλακα στην πύλη δίπλα στην εθνική οδό, και τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πέσουν θύματα εκδικητικών πρακτικών ή απόπειρας απομάκρυνσής τους.

Οι Βουλευτές τονίζουν ότι το προσωπικό φύλαξης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα και να σταματήσει πρακτικές που θυμίζουν εργασιακό εκφοβισμό, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια εργαζομένων και ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.