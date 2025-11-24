Μίλτος Ζαμπάρας: «Να μάθουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας όλη την αλήθεια – Η Κομισιόν “αδειάζει” την κυβέρνηση»

Στη διαπίστωση ότι η Κομισιόν «αδειάζει» την κυβέρνηση προχώρησε ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας και με γραπτή του δήλωση εξηγεί τι συμβαίνει με το ζήτημα των πληρωμών για τους αγρότες.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ως «θρίαμβο» την υπό όρους έγκριση του Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι και σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας», σημειώνει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανία του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τονίζει ο κ. Ζαμπάρας:

Η ίδια η Κομισιόν διαψεύδει ευθέως την κυβερνητική προπαγάνδα. Σε απάντησή της, ξεκαθαρίζει ότι, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, «είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών να πληρώνουν τους Έλληνες αγρότες» και ότι η έγκριση του Action Plan αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όχι το εάν θα μπουν ή όχι τα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών».

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, Christophe Hansen, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση του

αναθεωρημένου σχεδίου δε συνδέεται με τις πληρωμές του 2025 και ότι τα κράτη – μέλη είναι υπεύθυνα για την καταβολή και τον έλεγχο των κονδυλίων της ΚΑΠ.

Τι σημαίνουν αυτά για την Αιτωλοακαρνανία;

Σε έναν νομό που ζει από την πρωτογενή παραγωγή, χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν:

να συσσωρεύονται εκκρεμότητες στις πληρωμές του 2024, που θα έπρεπε – σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – να έχουν κλείσει μέχρι τις 30

Ιουνίου 2025

Ιουνίου 2025 να παραμένει στον αέρα η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025, ενώ η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από διαδικασίες και «τεχνικές

λεπτομέρειες»

λεπτομέρειες» να επικρατεί χάος στους διασταυρωτικούς ελέγχους για εκατοντάδες χιλιάδες αγροτεμάχια και το ζωικό κεφάλαιο, με τον κίνδυνο πολλοί παραγωγοί να

χαρακτηριστούν «κίτρινοι» ή «κόκκινοι» και να μείνουν απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα.

Όλα αυτά δεν έρχονται στο κενό. Προηγήθηκε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με περαιτέρω μείωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές των επιδοτήσεων του 2024, υπενθυμίζοντας ότι «οι κανόνες είναι κανόνες» και ότι οι πληρωμές πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Με απλά λόγια:

η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο των αγροτικών πληρωμών,

έχει εκθέσει τη χώρα σε πρόστιμα και περικοπές,

και τώρα προσπαθεί να φορτώσει τις καθυστερήσεις στα «χαρτιά των Βρυξελλών», ενώ η ίδια φέρει την πλήρη ευθύνη.

Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο του νομού μας δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Δε χρειάζονται κυβερνητικά παραμύθια, χρειάζονται τις πληρωμές τους –

ολόκληρες, έγκαιρα και με διαφάνεια.

Φωτογραφία: Eurokinissi