Μίλτος Ζαμπάρας: "Μεθοδική διάλυση: Το Μεσολόγγι χωρίς νοσοκομείο, η Αιτωλοακαρνανία χωρίς μέλλον"

τονίζει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξέδωσε δελτίο τύπου μέσω του οποίου τονίζει συγκριμένα:

"Η Αιτωλοακαρνανία οδηγείται μεθοδικά στην ερημοποίηση. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι συγκυριακό, είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο ψυχρό, ύπουλο και καλά οργανωμένο: πρώτα απαξίωση των δομών, μετά συγχώνευση και τελικά διάλυση.

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Κανείς δεν θα τολμήσει να πει δημόσια «το κλείνουμε». Αντίθετα, το αφήνουν να μαραζώσει. Δεν το στελεχώνουν, δεν το ενισχύουν, το αφήνουν να λιώνει σιγά σιγά, ώστε όταν καταρρεύσει να πουν απλά «ήταν αναπόφευκτο».

Η τελευταία σταγόνα; Το έγγραφο που εστάλη και καλεί το Νοσοκομείο Μεσολογγίου να «αναμορφώσει τον οργανισμό του» και να ενταχθεί ως (1) Ενιαία υπηρεσία με το Νοσοκομείο Αγρίνιου. Αν αυτό δεν είναι υποβάθμιση, τότε τι είναι; Αν αυτό δεν είναι σχέδιο διάλυσης, τότε πώς να το ονομάσουμε;

Είναι η κλασική μέθοδος: δεν ανακοινώνουν ποτέ την υποβάθμιση. Τη χτίζουν σιωπηλά, βήμα το βήμα, ώσπου να γίνει πραγματικότητα. Μας θεωρούν δεδομένους, υπάκουους, έτοιμους να σκύψουμε το κεφάλι.

Η κοινωνία όμως δεν μπορεί να μείνει θεατής. Δεν γίνεται το Μεσολόγγι πόλη σύμβολο ελευθερίας και αντίστασης να μετατραπεί σε υγειονομική έρημο. Δεν γίνεται να αποδεχθούμε τη λογική του «σφάξε με, αγά μου, να αγιάσω».

Η ώρα της ανοχής τελείωσε. Ή σηκώνουμε κεφάλι τώρα ή αύριο θα θρηνούμε για το οριστικό κλείσιμο του νοσοκομείου και την πλήρη ερημοποίηση της Αιτωλοακαρνανίας".

