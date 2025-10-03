Μίλτος Ζαμπάρας: Η τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου δεν θα αποδεχθεί παθητικά την κατάργηση του νοσοκομείου της - Ζητάμε απαντήσεις από τον Υπ. Υγείας

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Υγείας, για τις ανησυχητικές εξελίξεις που αφορούν το Νοσοκομείο Μεσολογγίου αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η τοπική κοινωνία δεν θα αποδεχθεί παθητικά την κατάργηση του νοσοκομείου της

Το Νοσοκομείο καλείται να προχωρήσει σε αναμόρφωση του οργανισμού του υπό τη μορφή «ενιαίας υπηρεσίας» με το Νοσοκομείο Αγρινίου, γεγονός που εγείρει σοβαρούς φόβους για απώλεια της αυτοτέλειάς του και ουσιαστική υποβάθμιση της λειτουργίας του. Παράλληλα, οι ελλείψεις προσωπικού είναι δραματικές: περισσότερες από τις μισές οργανικές θέσεις ιατρών παραμένουν κενές, ενώ κρίσιμες κλινικές υπολειτουργούν ή δεν μπορούν να εφημερεύσουν. Αντίστοιχα κενά καταγράφονται και στο νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, με αποτέλεσμα ασθενείς να διακομίζονται αναγκαστικά σε άλλες μονάδες.

Με την ερώτησή του ο Bουλευτής ζητά απαντήσεις για:

• Το σκεπτικό πίσω από την «ενιαία υπηρεσία» με το Αγρίνιο.

• Τη διασφάλιση της αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

• Τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων και τις ειδικότητες που πλήττονται.

• Τις άμεσες ενέργειες κάλυψης των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό.

• Την άμεση ανάγκη για διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όλων των βασικών κλινικών και εφημεριών.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας δήλωσε:

«Το Μεσολόγγι ερημοποιείται. Οι αποφάσεις που οδηγούν σε συγχώνευση και απαξίωση είναι επικίνδυνες και αδιανόητες. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις και να σταματήσει τον κατήφορο της υποβάθμισης στην καρδιά της πρωτεύουσας της Αιτωλοακαρνανίας. Η τοπική κοινωνία δεν θα αποδεχθεί παθητικά την κατάργηση του νοσοκομείου της».