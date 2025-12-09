Μίλτος Ζαμπάρας: “Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στη χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας – Αρνείται τον έλεγχο, παραχαράσσει τα στοιχεία”

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας εξέδωσε δελτίο τύπου, μέσω του οποίου τονίζει ότι η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στη χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας, αρνείται τον έλεγχο και πως παραχαράσσει τα στοιχεία.

Το δελτίο τύπου του κ. Ζαμπάρα έχει ως εξής:

Επιμένει η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ στη διαστρέβλωση των δεδομένων, αρνείται τον θεσμικό έλεγχο και συγκαλύπτει τη χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο την τεχνητή χειραγώγηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με εξειδικευμένη μελέτη του Οργανισμού Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), η συμπεριφορά των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εμφανίζει ισχυρές ενδείξεις χειραγώγησης από τους καθετοποιημένους ενεργειακούς ομίλους. Είναι ευρήματα που δεν μπορούν να παραγνωριστούν και απαιτούν αυστηρό έλεγχο.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας απηύθυνε συγκεκριμένα ερωτήματα στο Υπουργείο, ζητώντας την άμεση διερεύνηση από τη ΡΑΕΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να διαπιστωθεί εάν υφίσταται τεχνητός επηρεασμός των τιμών και στρέβλωση των κανόνων της αγοράς.

Ωστόσο, ο Υφυπουργός κ. Τσάφος, για ακόμη μια φορά, δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση, αποφεύγοντας τον πυρήνα του θέματος και αποδίδοντας ευθύνες σε «εξωτερικούς παράγοντες». Η στάση αυτή αποκαλύπτει την απροθυμία της ηγεσίας του ΥΠΕΝ να ασκήσει ουσιαστικό εποπτικό ρόλο.

Το πιο σκανδαλώδες, όμως, είναι η επίμονη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, με το Υπουργείο να παρουσιάζει τη χώρα ως τη «δέκατη φθηνότερη» στη χονδρική αγορά ρεύματος. Αποσιωπά όμως ότι:

Στη λιανική αγορά, όπου διαμορφώνονται οι λογαριασμοί των πολιτών, οι προσαυξήσεις εκτοξεύουν τις τελικές τιμές.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η ακριβότερη θέση στη Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς.

Είναι στην 10η θέση ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες ως προς την τελική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.

Κι αν συνυπολογιστεί η χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, η πραγματική επιβάρυνση είναι ακόμη βαρύτερη.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ αποδείχθηκε ότι δεν έχουν καμία διάθεση να διερευνήσουν τις καταγγελίες για χειραγώγηση. Αντιθέτως, με την ανοχή τους, επιβεβαιώνουν τη στενή τους σχέση με συγκεκριμένα ενεργειακά συμφέροντα.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας πρότεινε πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, όπως τη μη επιλεκτική ενεργοποίηση θερμικών μονάδων υψηλής ισχύος κατά τις μεσημεριανές ώρες και τη διαφανή επιλογή μονάδων στην αγορά εξισορρόπησης, ώστε να μειωθεί η τεράστια επιβάρυνση από τις προσαυξήσεις, ειδικά τώρα που υπάρχει υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή, η ηγεσία του ΥΠΕΝ εξακολουθεί να κωφεύει απέναντι στα αποδεικτικά στοιχεία, ενισχύοντας την αισχροκέρδεια εις βάρος των καταναλωτών, της βιομηχανίας και της πραγματικής οικονομίας.