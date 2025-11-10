Μίλτος Ζαμπάρας: Χρυσό «δώρο» στους μεγάλους εργολάβους η«μηνιαία καταμέτρηση» του ΔΕΔΔΗΕ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, μαζί με ακόμη δεκατρείς Βουλευτές, με αφορμή το ζήτημα των μηνιαίων καταμετρήσεων που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το Υπουργείο, το 2024, αποφάσισε να μετατρέψει τις έως τότε τετραμηνιαίες καταμετρήσεις σε μηνιαίες, επικαλούμενο την ανάγκη «καταπολέμησης της ρευματοκλοπής». Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, ο απολογισμός αυτής της επιλογής αποδεικνύεται όχι μόνο προβληματικός, αλλά και βαθιά επιβαρυντικός για τους πολίτες:

• Εκτόξευση του κόστους καταμέτρησης κατά 700%.

• Αύξηση των ρευματοκλοπών, αφού ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ εισηγήθηκε την αύξηση του «αποδεκτού» ποσοστού απωλειών από 9,9% σε 11,36%.

• Φωτογραφικοί διαγωνισμοί που οδηγούν στον αποκλεισμό των μικρών τοπικών εργολάβων και στη συστηματική ενίσχυση λίγων μεγάλων αναδόχων.

Η μετάβαση στο μηνιαίο μοντέλο καταμέτρησης έχει κοστίσει στους καταναλωτές 248,7 εκατ. ευρώ μόνο για τέσσερις περιφέρειες (Αττική, Μακεδονία- Θράκη, Πελοπόννησος-Ήπειρος, Κεντρική Ελλάδα), ποσό δυσανάλογο με οποιοδήποτε τεκμηριωμένο όφελος.

Για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο των φωτογραφικών προκηρύξεων, της συγκέντρωσης έργων σε λίγους μεγαλοεργολάβους και της επιβάρυνσης των νοικοκυριών, αντί της στήριξης των μικρών εργοληπτών και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνει.

Με την ερώτησή τους ο Βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό τα εξής:

1. Να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα της μετάβασης στη μηνιαία καταμέτρηση, καθώς και το όφελος που υποτίθεται εξυπηρετούσε, για ποιο λόγο «συγχωνεύθηκαν» περιοχές ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες εργολαβίες με αποκλειστικά κριτήρια που αποθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

2. Αν η μείωση των απωλειών κατά μόλις -0,46% (που ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ) μπορεί να θεωρηθεί επαρκές αποτέλεσμα για τα ποσά που

δαπανήθηκαν.

3. Αν προβλέπεται επανεξέταση της σκοπιμότητας του μέτρου και επανεκτίμηση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί.

4. Γιατί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030 δεν συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι για τη ρευματοκλοπή.

5. Αν έχει εκπονηθεί μελέτη κόστους-οφέλους για την εφαρμογή της μηνιαίας καταμέτρησης και αν ναι, να κατατεθεί.

6. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία ανιχνεύεται η ρευματοκλοπή κατά τη καταμέτρηση· τηρείται πρωτόκολλο ελέγχου/καταγραφής;