Μίλτος Ζαμπάρας: Χωρίς πιστοποίηση οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας του Ακτίου

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας και ο Βουλευτής και Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έκαναν κοινή ερώτηση για το ότι είναι χωρίς πιστοποίηση οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας του Ακτίου.

Το παρόν δελτίο τύπου εκδίδεται ως συνέχεια και απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε (αρ. 389/17-10-2025), με την οποία αναδείξαμε τις κρίσιμες ελλείψεις στελέχωσης και υποδομών του Αεροδρομίου Ακτίου, επειδή η απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Μεταφορών ήταν όχι μόνο ανεπαρκής, αλλά και βαθύτατα ανησυχητική.

Το Αεροδρόμιο Ακτίου αποτελεί στρατηγικό αεροπορικό κόμβο, συνδέοντας τη Δυτική Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και εξυπηρετώντας χιλιάδες επιβάτες ετησίως. Παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί με δραματική υποστελέχωση, με την υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας να διαθέτει μόλις το 40% του απαραίτητου προσωπικού, ενώ σοβαρές δυσλειτουργίες εντοπίζονται στα συστήματα φωτισμού, στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης και στον εξοπλισμό ελέγχου.

Η απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, αντί να παράσχει σαφείς διευκρινίσεις, μετέθεσε την ευθύνη στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία δήλωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα επί του αεροδρομίου Ακτίου, καθώς αυτό υπάγεται στην Πολεμική Αεροπορία.

Και εδώ βρίσκεται το πιο ανησυχητικό μέρος: η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) αποκάλυψε ότι οι Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας παρέχονται από Στρατιωτικό Πάροχο Αεροναυτιλίας που ΔΕΝ είναι πιστοποιημένος από την Α.Π.Α.

Άρα, όχι μόνο δεν λάβαμε απάντηση που να διασφαλίζει την ασφάλεια, αλλά η ίδια η θεσμική απάντηση της Πολιτείας επιβεβαίωσε ότι το καθεστώς λειτουργίας του αεροδρομίου είναι προβληματικό και δυνητικά επικίνδυνο.

Είναι πλέον σαφές ότι δεν βρισκόμαστε απλώς μπροστά σε διοικητικές αστοχίες, αλλά μπροστά σε ολιγωρία που αγγίζει το όριο της ανευθυνότητας.

Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι:

η ασφάλεια των πτήσεων δεν είναι θέμα τύχης,

τα ευχολόγια δεν είναι πολιτική,

και η χώρα δεν αντέχει άλλες εθνικές τραγωδίες.

Καλούμε το Υπουργείο να λάβει άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα, ώστε το Αεροδρόμιο Ακτίου να λειτουργεί με πλήρη πιστοποίηση, επαρκή στελέχωση και αποτελεσματικό έλεγχο, πριν συμβεί το μη αναστρέψιμο.