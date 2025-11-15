Μίλτος Ζαμπάρας: “Αντί να εκριζώσετε την ευλογιά – εκριζώσατε την κτηνοτροφία”

Σκληρή κριτική Ζαμπάρα για το ξεκλήρισμα του αγροτικού κόσμου από την κυβέρνηση αναφέροντας πως αντί να εκριζώσετε την ευλογιά – εκριζώσατε την κτηνοτροφία

Συνεχίζεται η κοροϊδία της κυβέρνησης την ώρα που ο κτηνοτροφικός κόσμος βρίσκεται στα όρια της ολοκληρωτικής καταστροφής.

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μίλτος Ζαμπάρας, περιέγραψε με μελανά χρώματα την τραγική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας υπενθύμισε ότι:

• Πάνω από 400.000 αιγοπρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί.

• Έχει χαθεί πάνω από το 10% των παραγωγικών ζώων της χώρας.

• Η αγορά στερείται χιλιάδες αμνοερίφια, με τεράστιες επιπτώσεις στην επάρκεια και στις τιμές.

• Μια χώρα που μέχρι χθες ήταν αυτάρκης, κινδυνεύει πλέον με μείωση 15–20% στην παραγωγή, ενώ στο γάλα η απώλεια εκτιμάται επίσης στο 20%.

• Οι αποζημιώσεις για ευλογιά παραμένουν σκανδαλωδώς χαμηλές, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του παραγωγού.

Η συνολική ζημιά ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ, ενώ αν συνυπολογιστεί το κόστος των περιοριστικών μέτρων, το ύψος των απωλειών φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει ούτε τα 500 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις του 2024, ούτε τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ του 2025. Πρόκειται για μια ασφυκτική πραγματικότητα που οδηγεί χιλιάδες οικογένειες στην οικονομική κατάρρευση.

Παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις, ανακοινώσεις και επιτροπές, τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν, αλλά διογκώνονται. Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποδεικνύεται ακόμη ένα μνημείο προχειρότητας και αποσπασματικότητας, καθώς:

• Μετακινεί κτηνιάτρους από υπηρεσία σε υπηρεσία χωρίς πραγματική ενίσχυση των δομών, ενώ εμπλέκει ιδιώτες κτηνιάτρους, ανοίγοντας επικίνδυνα παράθυρα σύγκρουσης συμφερόντων και πλήττοντας την ανεξαρτησία των ελέγχων.

• Με πρόσχημα τους παράνομους εμβολιασμούς, μεταφέρει ύπουλα την ευθύνη στους ίδιους τους παραγωγούς.

• Υποχρεώνει τους Δήμους, «με το έτσι θέλω», να βρουν χώρους ταφής μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, αδιαφορώντας για τους κινδύνους και τις τοπικές αντιδράσεις.

• Και, φυσικά, για ακόμη μία φορά εμφανίζονται απευθείας αναθέσεις, η προσφιλέστατη πρακτική της κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα;

Η ύπαιθρος παραμένει απροστάτευτη. Οι κτηνοτρόφοι εγκαταλελειμμένοι. Τα μέτρα ανεπαρκή και πρόχειρα. Οι ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μειώνονται διαρκώς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν τραγικά υποστελεχωμένες. Και η ελληνική περιφέρεια βυθίζεται σε έναν φαύλο κύκλο εγκατάλειψης και παρακμής.

Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και ενίσχυση των παραγωγών – όχι επικοινωνιακές φιέστες και διαρκή μετάθεση ευθυνών.

Δείτε την ομιλία του Μ. Ζαμπάρα