Μίλτος Ζαμπάρας: Άμεσες λύσεις για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της γραμμής Ρίο–Αντίρριο

Με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στο λιμάνι Αντιρρίου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, μαζί με δώδεκα ακόμη βουλευτές, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως υπογραμμίζεται στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, η ακτοπλοϊκή γραμμή Ρίο–Αντίρριο αποτελεί καθημερινά ζωτικής σημασίας δίοδο για χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες. Παρ’ όλα αυτά, η λειτουργία της βρίσκεται σήμερα σε οριακό σημείο.

Συγκεκριμένα:

Ο δυτικός προβλήτας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας εκτεταμένων φθορών και σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να παραμένει διαθέσιμη μόνον μία θέση πρόσδεσης για τα φέρι μποτ.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και πολύωρες αναμονές, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, απειλώντας με περαιτέρω απορρύθμιση την ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Τα έργα αποκατάστασης καθυστερούν αδικαιολόγητα, γεγονός που έχει εντείνει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της κοινοπραξίας των φέρι μποτ, η οποία προειδοποιεί ακόμη και για ενδεχόμενη διακοπή δρομολογίων εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την Πολιτεία.

Πέραν της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επαγγελματιών, το λιμάνι του Αντιρρίου έχει στρατηγική σημασία για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Αποτελεί βασικό κόμβο διασύνδεσης της Αιτωλοακαρνανίας με την Πελοπόννησο, συνδέοντας εμπορικές, τουριστικές και μεταφορικές δραστηριότητες, ενώ λειτουργεί και ως βασική εναλλακτική σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της γέφυρας. Η απρόσκοπτη λειτουργία του είναι, συνεπώς, κρίσιμη όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την εθνική οικονομία.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας τονίζει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει άλυτη και ζητά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να επισπευσθούν τα έργα αποκατάστασης, να ενισχυθούν προσωρινά τα μέτρα ασφάλειας και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μετακίνηση επιβατών και πληρωμάτων.