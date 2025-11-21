Μίλτος Ζαμπάρας: «Ακόμη και οι εργατικές κατοικίες στο έλεος των funds; Πόσο πιο κάτω;»

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας διαπιστώνει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται γύρω από τους πλειστηριασμούς εργατικών κατοικιών και πρώτων κατοικιών με δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) είναι εξοργιστική.

Όπως σημειώνει σε γραπτή του δήλωση, παρά το ξεκάθαρο πλαίσιο προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία, η ΔΥΠΑ – καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ – αφήνει τις κατοικίες στο έλεος των τραπεζών και των funds, χωρίς να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. Αυτό δεν είναι απλώς αδράνεια. Είναι εγκατάλειψη των οικιστών και απεμπόληση δημόσιας περιουσίας.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία του ΠΑΝ.Σ.ΥΠ.Ο. (Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ – τ. ΟΕΚ), η ΔΥΠΑ, ενώ διαθέτει πλήρη νόμιμα εργαλεία, αποφεύγει να ασκήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της: δεν καταθέτει ανακοπές και αιτήσεις αναστολής, δεν παρεμβαίνει στους πλειστηριασμούς ως υποθηκικός δανειστής και ουσιαστικά αφήνει την προστασία των εργατικών κατοικιών στην τύχη της δικαστικής συγκυρίας.

Αυτή η στάση έχει σοβαρές συνέπειες:

Οι δανειολήπτες μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε τράπεζες και funds.

Η εμπράγματη ασφάλεια του ΟΕΚ απαξιώνεται και η δημόσια περιουσία χάνεται.

Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι εργατικές κατοικίες δεν μπορούν να κατασχεθούν

μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου προς τον τ. ΟΕΚ.

Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει πώς είναι δυνατόν η ΔΥΠΑ να επιδεικνύει τέτοια αδράνεια απέναντι σε παράνομους πλειστηριασμούς, γιατί παραλείπει να υπερασπιστεί τα έννομα συμφέροντά της και να προστατεύσει τους δικαιούχους, αλλά και αν οι αρμόδιοι υπουργοί εγκρίνουν αυτή τη στάση της Διοίκησης. Παράλληλα, απαιτείται να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία: πόσοι πλειστηριασμοί εργατικών κατοικιών κοινοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, πόσοι εξ αυτών ανεστάλησαν ή ανακόπηκαν και με ποια αιτιολογία.

Η κοινωνία δικαιούται απαντήσεις και πράξεις – όχι σιωπή, τονίζει ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Σε μια περίοδο που το δικαίωμα στη στέγη απειλείται όσο ποτέ άλλοτε, η ΔΥΠΑ δεν μπορεί να λειτουργεί ως παρατηρητής. Η εργατική κατοικία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι πεδίο κερδοσκοπίας.