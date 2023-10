Μίλτος Τεντόγλου: Στην τελική τριάδα για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς

Μία ακόμη μεγάλη τιμή και διάκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου!

Το όνομα του Έλληνα Παγκόσμιου πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος βρίσκεται στην τελική τριάδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στίβου για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη!

Ο 25χρονος Ολυμπιονίκης αναμένεται πάντως να έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς, «αντίπαλοί» του σε αυτό τον αγώνα θα είναι δύο αθλητές με Παγκόσμια ρεκόρ!

Ο λόγος φυσικά για το… παιδί θαύμα του άλματος επί κοντώ, τον Σουηδό, Αρμάντ Ντουπλάντις, αλλά και τον Νορβηγό δρομέα, Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν.

Fantastic three! 💫

Who will be crowned men’s European Athlete of the Year at the #GoldenTracks in Vilnius on 21 October? 🏆

Tune in live on our YouTube channel from 8.30pm local time! 📺 pic.twitter.com/E8p81L329y

— European Athletics (@EuroAthletics) October 10, 2023