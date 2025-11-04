Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Πολιτισμός

Μικρό Θέατρο Αγρινίου: Η παράσταση «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» ανεβαίνει από την ομάδα Volya

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η παράσταση «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» πρόκειται να ανέβει στο Μικρό Θέατρο Αγρινίου την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Η παράσταση αποτελεί μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση θραυσμάτων από την Εαρινή Συμφωνία και τα Ερωτικά του Γιάννη Ρίτσου, εστιάζοντας στην αναζήτηση του έρωτα, την απώλεια και την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση. Με οδηγό τη μουσικότητα του λόγου του ποιητή, τέσσερις ηθοποιοί εξερευνούν σκηνικά τη συναισθηματική έκφραση, την ευαισθησία και τα πρότυπα ανδρισμού, φωτίζοντας το πώς αυτά διαμορφώνουν τις ερωτικές και υπαρξιακές μας σχέσεις.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Volya
Κείμενο: Γιάννης Ρίτσος
Σκηνοθεσία & Δραματουργία: Ζωή Σιγαλού
Βοηθός Σκηνοθέτη: Δήμητρα Ρούντη
Σχεδιασμός Αφίσας: Παναγιώτης Σιγαλός
Φωτογραφίες: Αλεξάνδρα Ρίμπα & Έλλη Ιατρού
Επικοινωνιολόγος : Άννα Γεωργιλή

Ερμηνεύουν: Παναγιώτης Σιγαλός, Γρηγόρης Πανταζής, Άγγελος Κούκος, Γεώργιος Ταλιάνης Ζαφειρόπουλος

 

Που: Μικρό Θέατρο – Κέντρου 26, Αγρίνιο

Πότε: Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ώρα: 19:00

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 2641046619

Γενική είσοδος: 13 ευρώ

Εισιτήρια: more.com

