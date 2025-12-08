Μικρό Θέατρο Αγρινίου: Αναβάλλεται το σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο

Αναβάλλεται το σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Αντώνη Καφετζόπουλο στο Μικρό Θέατρο Αγρινίου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στους εθνικούς δρόμους.

Η ανακοίνωση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Μικρού Θεάτρου, Κατερίνας Καραδήμα:

Το σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Αντώνη Καφετζόπουλο , που θα λάμβανε χώρα στο Μικρό Θέατρο, αναβάλλεται για νέα ημερομηνία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, λόγω των έντονων κινητοποιήσεων στους εθνικούς δρόμους.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμμετοχές σας. Επανερχόμαστε μετά τις γιορτές.