Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, 2025
Home Πολιτισμός

Μικρό Θέατρο Αγρινίου: Αναβάλλεται το σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Αναβάλλεται το σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Αντώνη Καφετζόπουλο στο Μικρό Θέατρο Αγρινίου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στους εθνικούς δρόμους.

Η ανακοίνωση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Μικρού Θεάτρου, Κατερίνας Καραδήμα:

Το σεμινάριο υποκριτικής με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη,  Αντώνη Καφετζόπουλο, που θα λάμβανε χώρα στο Μικρό Θέατρο, αναβάλλεται για νέα ημερομηνία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, λόγω των έντονων κινητοποιήσεων στους εθνικούς δρόμους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμμετοχές σας. Επανερχόμαστε μετά τις γιορτές.

 

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.