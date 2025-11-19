Μικρασιάτικος μουσακάς χωρίς μπεσαμέλ – Μία αυθεντική εκδοχή με άρωμα παράδοσης

16
Το μυστικό της Μικράς Ασίας για έναν ελαφρύ, πεντανόστιμο μουσακά, χωρίς ίχνος μπεσαμέλ, αλλά με όλο το άρωμα και τη νοστιμιά της παράδοσης.
Υλικά:
- 2½ κιλά μελιτζάνες φλάσκες
- 3 κουταλιές αλάτι (για το ξεπίκρισμα)
- ½ κιλό μοσχαρίσιος ή αρνίσιος κιμάς (ή μισό-μισό)
- 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες (προαιρετικά)
- 1½ ποτήρι ντομάτες πολτοποιημένες ή ντοματάκια κονσέρβας
- 1 ξύλο κανέλας
- Τριμμένο μοσχοκάρυδο (όσο θέλουμε)
- Αλάτι και πιπέρι
- 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο (ή μισό-μισό με βούτυρο) + 2 κουτ. σούπας για το ράντισμα
- 2 κουτ. σούπας τριμμένη φρυγανιά
- 10–12 φέτες καλό ελληνικό κασέρι (π.χ. από Σοχό ή Βόλο)
- 3 ώριμες, σφιχτές ντομάτες, κομμένες σε φέτες
Εκτέλεση:
- Πλένουμε τις μελιτζάνες, κόβουμε τις άκρες και τις τεμαχίζουμε σε φέτες ή ροδέλες πάχους περίπου 1–1½ εκ. Τις μουλιάζουμε για 45 λεπτά σε λεκάνη με νερό και 3 κουταλιές αλάτι. Κατόπιν τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε σε χαρτί κουζίνας να στεγνώσουν.
- Σε μεγάλο τηγάνι, ζεσταίνουμε αρκετό λάδι και τηγανίζουμε τις μελιτζάνες σε δόσεις μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να μαλακώσουν. Τις αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν. Μπορούμε να κάνουμε το τηγάνισμα και από την προηγούμενη μέρα.
- Σε τηγάνι ή κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το λάδι (ή μείγμα με βούτυρο) και ρίχνουμε τον κιμά. Τον πιέζουμε με πιρούνι ώστε να διαλυθεί και να γίνει σπυρωτός. Όταν αλλάξει χρώμα, προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε για λίγο ακόμη. Προσθέτουμε το ξυλάκι κανέλας, τις πολτοποιημένες ντομάτες και λίγο αλάτι. Αν χρειάζεται, συμπληρώνουμε με λίγο ζεστό νερό. Μόλις δέσει η σάλτσα (σε 15–20 λεπτά), προσθέτουμε μοσχοκάρυδο και πιπέρι και ανακατεύουμε.
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Πασπαλίζουμε ένα πυρίμαχο σκεύος με φρυγανιά. Απλώνουμε τις μισές μελιτζάνες στη βάση. Από πάνω στρώνουμε τον κιμά και καλύπτουμε με τις υπόλοιπες μελιτζάνες. Τοποθετούμε τις φέτες κασεριού πάνω από τις μελιτζάνες και τέλος, τις φέτες ντομάτας. Ραντίζουμε με 2 κουταλιές λάδι.
- Ψήνουμε τον μουσακά για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να λιώσει το κασέρι και να ροδίσουν οι ντομάτες.
- Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για μισή ώρα πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε. Αυτός ο μουσακάς, χωρίς βαριές κρέμες, αναδεικνύει τα αρώματα της μελιτζάνας, της ντομάτας και του κιμά, με την προσθήκη του κασεριού να δίνει μια ήπια πικάντικη νότα.
Πηγή: alfavita.gr