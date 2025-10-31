Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

«Μηδενική ανοχή» στην Αιτωλοακαρνανία: Στα 29 τα 350άρια την 17η εβδομάδα για μη χρήση κράνους

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
Στις 29 έπεσαν στην Αιτωλοακαρνανία, οι παραβάσεις  για μη χρήση κράνους, καθώς συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι την 17η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 17η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 20-10-2025 μέχρι και 26-10-2025, πραγματοποιήθηκαν -1.397- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν – 111- παραβάσεις, από τις οποίες -92- παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και -19- παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις για μη χρήση κράνους:

Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας : -55-
Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας : -27-
Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας : -15-
Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας : -14-

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για – 30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  •  -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  •  -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

