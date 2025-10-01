Μιχάλης Ζαμπίδης: Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού ο «Iron Mike» στην Περιφέρεια Αττικής

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού ανέλαβε ο πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, Μιχάλης Ζαμπίδης στην Περιφέρεια Αττικής.

Ορίστηκαν πριν λίγες ημέρες οι Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Μεταξύ αυτών, ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανέλαβε τα καθήκοντα του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού. Ο γνωστός πρωταθλητής πολεμικών τεχνών ξεκίνησε επισήμως τα καθήκοντά του την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και κοινοποίησε την ανάληψη των καθηκόντων του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε σχετική ανάρτηση ο Μιχάλης Ζαμπίδης αναφέρει:

«Από τη νέα μου θέση πλέον, ως υπεύθυνος για τα θέματα αθλητισμού στην περιφέρεια Αττικής και το καινούριο μου γραφείο!

Με όρεξη, οραμα και στόχο την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη στον τομέα του αθλητισμού που τόσο αγαπώ. Ευχαριστώ τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά @nickhardgr

για την εμπιστοσύνη σε μία τόσο σημαντική θέση.

Τους αθλητικούς μου χαιρετισμούς και καλό μήνα σε όλους!»