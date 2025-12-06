Μιχάλης Κούσης – “Γιορτή του αθλητή”: Το Αγρίνιο τιμά τους αθλητές του

Μια “ανάσα” πριν την μεγάλη διοργάνωση του 17ου Ημημαραθωνίου “Μιχάλης Κούσης” είναι το Αγρίνιο και τίμησε τους αθλητές του στο πλαίσιο της “γιορτής του αθλητή”.

Η γιορτή του αθλητή αποτελεί θεσμό για το Αγρίνιο και τον ημημαραθώνιο που και μέσω αυτής αναδεικνύεται η αξία του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Η εκδήλωση αυτή, που είναι γιορτή, «συνδέει» τη διοργάνωση με την ιστορική μορφή του Μιχάλη Κούση, αλλά και με τους αθλητές που έχουν διαπρέψει, ενώ πάντα είναι αφιερωμένη στους αθλητές της πόλης, στις προσπάθειές τους και στις επιτυχίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εορτή του αθλητή, πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις αθλητών για τις σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, τιμώντας την προσπάθεια, την προσήλωση και το ήθος τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ξεχώρισαν δύο στιγμές. Με την απονομή της τιμητικής πλακέτας που παρέλαβε η μητέρα της αδικοχαμένης αθλήτριας Χαριτίνης Καραχρήστου, η οποία σκοτώθηκε μαζί με τον αδελφό της ένα χρόνο πριν στην διασταύρωση καρμανιόλα της Μεγάλης Χώρας, όπως επίσης και η παραλαβή την τιμητικής πλακέτας από τον τυφλό μαθητή που του Γυμνάσιου Γαβαλούς Γιάννη Παπαθανασίου, που κατά την παρέλαση του Οκτωβρίου συγκλόνισε την Ελλάδα.





Οι αθλητές που βραβεύτηκαν ανά άθλημα:

ΣΤΙΒΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – (ΓΑΣ) ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (ΓΑΣ) ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – (ΓΑΣ) ΤΣΙΠΕΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – (ΓΑΣ) ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (ΓΑΣ) ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – (ΓΑΣ) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – (ΓΑΣ) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – (ΓΑΣ) ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – (ΓΕΑ) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – (ΓΕΑ)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – (ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ – (ΑΣ ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) ΔΕΣΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – (ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) ΚΟΥΜΟΥΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ – (ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – (ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

ΓΙΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ – (Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– (Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ

ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ)

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΚΡΙΘΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΚΩΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΖΑΡΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ – (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΙΝΑΝΑΙ ΛΕΔΙΟΝ – (ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ

ΒΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΜΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΚΑΛΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΚΛΑΔΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΟΥΓΑΛΕΑ ΕΜΙΛΙΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ – (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)

ΜΠΟΤΣΙA