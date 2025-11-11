Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Μιχάλης Δώνος: Την Τετάρτη στην Αμφιλοχία το τελευταίο «αντίο» στον 43χρονο υπάλληλο

Αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στην Αμφιλοχία, η κηδεία του 43χρονου Μιχάλη Δώνου, υπαλλήλου του Δήμου Αμφιλοχίας, ο οποίος αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε νεκρός στο Τέροβο Ιωαννίνων.

Η  είδηση του πρόωρου θανάτου του 43χρονου εργαζόμενου της Oικονομικής Yπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας, έπεσε σαν «βόμβα», βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, χαμηλών τόνων, ευγενικός, δραστήριος και αθλητικός.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη (12.11.25) και ώρα 12:00π.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:40 π.μ., όπου θα τον αποχαιρετήσουν η μητέρα, τα αδέλφια, λοιποί συγγενείς και φίλοι.

