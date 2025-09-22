Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Εξειδικευμένοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα σε καταυλισμούς Ρομά

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για εγκατάσταση ένστολων πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς Ρομά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (22.09.25), ο ίδιος σημείωσε ότι «οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI».

«Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» διεμήνυσε.

Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».

Ερωτηθείς για τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα, είπε ότι «είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους Τούρκος που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστιωτικού. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία» για να προσθέσει ότι «δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίσστα εγκλήματα αυτών των ομάδων».

Τέλος, τόνισε ότι «δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα τετραγωνικό σε κατάληψη για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι έχουν παραδοθεί σε διδάσκοντες και σπουδαστές».