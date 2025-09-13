Μίχαλακ: «Δεν τα καταφέραμε, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά»

Για την ήττα του Παναιτωλικού από τον Βόλο μίλησε ο σκορέρ, Κόνραντ Μίχαλακ, το δύσκολο πρόγραμμα της συνέχειας αλλά και το ματς με τον Άρη που ακολουθεί.

Ο σκόρερ του Παναιτωλικού έστειλε παράλληλα το δικό του μήνυμα για την συνέχεια, τονίζοντας πως ποτέ δεν κρίθηκε κάτι από την 3η μόλις αγωνιστική.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το τι έφταιξε για την ήττα, παρότι σκόραρε: «Δύσκολη ερώτηση αμέσως μετά το ματς. Δεχτήκαμε πολύ εύκολα τα γκολ και σε σύντομο διάστημα. Μετά σκοράραμε μια φορά, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε άλλο γκολ. Πίστευα ότι μπορούσαμε να πάρουμε τον βαθμό της ισοπαλίας αλλά δεν τα καταφέραμε, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά».

Για το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί: «Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και νέους παίκτες που ήρθαν. Ελπίζω ότι θα έχουν θετική επίδραση και θα μας δώσουν πράγματα. Ελπίζω ότι θα πάρουμε βαθμούς, το Κύπελλο είναι σημαντικό για εμάς. Θα κάνουμε το καλύτερο και θα δούμε τι θα πετύχουμε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι».

Για το επερχόμενο ματς με τον Άρη: «Είναι ευκαιρία για αυτούς να πάρουν ρεβάνς, αλλά είναι ευκαιρία για εμάς να κερδίσουμε».

Για το μήνυμά του ενόψει της συνέχειας: «Θα συνεχίσουμε, είναι ακόμα τα πρώτα παιχνίδια στο Πρωτάθλημα. Κανείς δεν έχει κερδίσει τον τίτλο ή δεν έχει υποβιβαστεί μετά από 3 αγωνιστικές».

Πηγή: sdna.gr