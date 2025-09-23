Μιχαήλ Πάνου: «Λύγισε» η Ανθή Βούλγαρη - «Πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς είναι φέτος»

Μιχαήλ Πάνου: «Λύγισε» η Ανθή Βούλγαρη - «Πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς είναι φέτος»
«Λύγισε» η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα της εκπομπή της, κατά την διάρκεια της προβολής ενός βίντεο με τον νεαρό φίλαθλο Μιχαήλ Πάνου, ο οποίος βγήκε νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Ανθή Βούλγαρη εμφανώς συγκινημένη από τα λόγια του νεαρού, ο οποίος μίλησε για την περιπέτειά του κατά την διάρκεια της παρουσίασης στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ το βράδυ της Δευτέρας (22/9), ανέφερε: «Πολύ συγκινητικό… και πόσα παιδάκια, ρε παιδί μου, δίνουν αυτή τη μάχη. Είδα τη διαφορά, πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς είναι φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένο και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε και είναι νικητής και δίνει το δικό του μήνυμα στα άλλα παιδάκια», σχολίασε μετά την προβολή του βίντεο η Ανθή Βούλγαρη, σκουπίζοντας τα δάκρυα από το πρόσωπό της.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο έτερος παρουσιαστής της εκπομπής Ιορδάνης Χασαπόπουλος ο οποίος θέλησε να σημειώσει: «Όλοι κλάψανε, ήταν πράγματι πολύ συγκινητικό. Καλό είναι να αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι άνθρωποι που δίνουν αυτή τη μάχη».

«Αυτό ήταν το πιο ωραίο θέμα που μας έχεις φέρει» ανέφερε κλείνοντας η Ανθή Βούλγαρη, σε μια πολύ ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή για την ίδια.

Δείτε το βίντεο:

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου μίλησε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, από την οποία κατάφερε να βγει νικητής, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.

Πηγή: newsbeast.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Σειρά γίνεται η υπόθεσή της από τον Πάνο Κοκκινόπουλο - Ποια θα είναι η πρωταγωνίστρια;

Ρούλα Πισπιρίγκου: Σειρά γίνεται η υπόθεσή της από τον Πάνο Κοκκινόπουλο - Ποια θα είναι η πρωταγωνίστρια;

Σειρά 8 επεισοδίων φέρεται να έχει ετοιμάσει για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου ο γνωστός σκηνοθέτης του «Κόκκινου Κύκλου» και «10ης Εντολής», Πάνος Κοκκινόπουλος

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: Ανθη Βουλγαρη, ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΣΑΠΠ, καρκίνος, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;