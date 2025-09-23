Μια μέρα στα Γιάννενα: Τι να μη χάσετε, όποια εποχή κι αν τα επισκεφθείτε

Μια μέρα μόνο στα Γιάννενα αρκεί για να γοητευτείτε από τη μαγεία μιας πόλης που έχει το δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.

Ανάμεσα στα βουνά με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα, τα Γιάννενα είναι μια πόλη που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, που συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και τη ζωντάνια. Από τα γραφικά σοκάκια μέχρι τη μαγευτική λίμνη, κάθε γωνιά κρύβει μια μικρή ανακάλυψη. Είτε βρίσκεστε στην Ήπειρο είτε στην Κεντρική ή στη Βόρεια Ελλάδα, τα Ιωάννινα προσφέρονται για μια απολαυστική μονοήμερη εκδρομή. Μέσα σε μία μέρα προλαβαίνετε να δείτε και να κάνετε πολλά, καθώς πρόκειται για μια πόλη που την απολαμβάνει κανείς με τα πόδια.

Βόλτα στην πόλη

Παραδοσιακή και νέα αρχιτεκτονική στην πόλη των Ιωαννίνων / Πηγή: Shutterstock

Ξεκινώντας τη βόλτα σας από τη σύγχρονη πλευρά της πόλης των Ιωαννίνων θα γνωρίσετε τις γειτονιές όπου χτυπά η καρδιά της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Περάστε από την πλατεία Πάργης με τον μεγάλο πλάτανο και τα καφέ ολόγυρα που αποτελούν σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες. Από εδώ ξεκινούν οι πιο εμπορικοί και πολυσύχναστοι δρόμοι της πόλης. Στη Χαριλάου Τρικούπη θα βρείτε πολλά σύγχρονα καταστήματα ρούχων και παπουτσιών και καφετέριες για μια μικρή στάση, ενώ στη Δωδώνης υπάρχουν αρκετά μαγαζιά με τοπικά προϊόντα.

Περπατήστε στο Πάρκο Ηρώων όπου θα συναντήσετε το εντυπωσιακό Ρολόι των Ιωαννίνων και στο Πάρκο Λιθαρίτσια όπου βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης με ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Κατεβείτε την οδό Αβέρωφ με κατεύθυνση προς τη λίμνη και σταθείτε στα μαγαζιά και στα ταβερνάκια. Αν έχετε χρόνο και αγαπάτε τη σύγχρονη τέχνη, κάντε μια στάση στην 3PORTES Gallery. Στα σοκάκια ολόγυρα θα δείτε πώς η παλιά πόλη συνδέεται αρμονικά με τη νέα και δημιουργεί ένα μοναδικό σκηνικό.

Η λίμνη Παμβώτιδα

Η λίμνη Παμβώτιδα είναι το σήμα κατατεθέν των Ιωαννίνων. Η βόλτα στις όχθες της και η εκδρομή στο νησάκι που βρίσκεται στο κέντρο της, είναι μία από τις εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε στα Ιωάννινα, ανεξαρτήτως εποχής. Ο παραλίμνιος δρόμος με τα πανύψηλα δέντρα είναι ιδανικός για περπάτημα ή ποδήλατο. Ιδανική στάση για χαλάρωση προσφέρουν τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μπαράκια που θα βρείτε κατά μήκος της λίμνης.

Η πλατεία Μαβίλη προσφέρεται για ένα διάλειμμα με καφέ σε ένα από τα μικρά καφενεία, ενώ οι δρόμοι γύρω της είναι γεμάτοι με καταστήματα ασημένιων χειροποίητων κοσμημάτων, για τα οποία φημίζονται τα Γιάννενα, αλλά και μικρές μπουτίκ με τοπικά υφαντά. Στην αποβάθρα θα απολάυσετε τα καραβάκια που κατευθύνονται στο νησάκι και στο Πάρκο Κατσάρη θα ξαποστάσετε με φόντο τα βουνά.

Η γοητευτική Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων

Σε μια επίσκεψη στα Γιάννενα, δεν μπορείτε να παραλείψετε να κάνετε μια βόλτα στη γοητευτική καστροπολιτεία τους, τη μικρή πόλη μέσα στην πόλη, που αντανακλά την ιστορία τους στο βάθος των αιώνων. Τα λιθόστρωτα δρομάκια του Κάστρου των Ιωαννίνων, τα στενά με τα παλιά σπίτια και τα ιστορικά μνημεία ταξιδεύουν τον επισκέπτη στο χρόνο, ενώ η ατμόσφαιρα μαρτυρά το βυζαντινό και το οθωμαντικό παρελθόν της πόλης που συνδυάζεται με τη νεότερη ιστορία.

Από όποια πύλη κι αν μπείτε, θα ανακαλύψετε μια διαφορετική διαδρομή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πίσω από τα βυζαντινά τείχη θα συναντήσετε από παραδοσιακά λιθόκτιστα σπίτια αντιπροσωπευτικά της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής μέχρι σπουδαία ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Η βορειοανατολική Ακρόπολη είναι γνωστή ως του Ασλάν Πασά, ενώ η νοτιοανατολική ως Ιτς Καλέ.

Στην πύλη Ιτς Καλέ θα συναντήσετε την ακρόπολη και την εντυπωσιακή θέα, τα ερείπια από τα ανάκτορα του Αλή Πασά, τον τάφο του και το Φετιχιέ Τζαμί, αλλά και το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. Στην Ακρόπολη του Ασλάν Πασά βρίσκονται επίσης σημαντικά μνημεία όπως το ομώνυμο Τζαμί, το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο, τα Οθωμανικά Λουτρά και το Σουφαρί Σεράι, ένα εμβληματικό κτίριο που άλλοτε φιλοξενούσε τη σχολή ιππικού του Αλή Πασά και σήμερα λειτουργεί ως το Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου.

Περιήγηση στο Νησάκι της λίμνης

Αναλόγως τον χρόνο που θα διαθέσετε στην πόλη, μια ωραία ιδέα είναι η επίσκεψη στο περίφημο Νησάκι. Μέσα σε δέκα μόλις λεπτά με το καραβάκι, θα φτάσετε σε αυτό το κατοικημένο νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Η βόλτα στα σοκάκια ανάμεσα στα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια ηπειρώτικης κατασκευής, τα μαγαζάκια λαϊκής τέχνης και τις ταβέρνες που σερβίρουν τοπικές σπεσιαλιτέ -όπως τα βατραχοπόδαρα και ο Γιαννιώτικος μπακλαβάς- θα σας μεταφέρουν σε άλλες εποχές.

Τα γραφικά μονοπάτια θα σας οδηγήσουν σε μοναστήρια με εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως η Μονή Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπηνών με τις αξιόλογες τοιχογραφίες και η Μονή Αγίου Παντελεήμονα, όπου στεγάζεται το Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου. Στις προθήκες του μουσείου βρίσκονται, εκτός των άλλων, κάποια μοναδικά εκθέματα, όπως το περίφημο χρυσοποίκιλτο καριοφίλι του Αλή Πασά και η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κυρα-Βασιλικής.

Πηγή: travelgo.gr