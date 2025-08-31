Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στο Νεοχώρι - Για 7η χρονιά το «Acheloos Run»

Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στο Νεοχώρι. Για 7η χρονιά το «Acheloos Run». Το Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου η διοργάνωση, που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη πανελλαδική αναγνώριση όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", μέσω της οποίας ο Πρόεδρος του «Οινιάδες running team» Κώστας Σύρρος ζητά περισσότερη συνεργασία των θεσμικών φορέων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το Νεοχώρι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για έβδομη χρονιά το «Acheloos Run», έναν αγώνα που έχει καθιερωθεί ως θεσμός και προσελκύει δρομείς από κάθε γωνιά της χώρας!

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2025, οι διαδρομές που «απλώνονται» δίπλα στον ποταμό Αχελώο θα γεμίσουν με αθλητές όλων των ηλικιών, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα μεγάλο κέντρο αθλητισμού.

Οι διαδρομές είναι αρκετά «φιλικές» και επίπεδες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία τόσο σε εκείνους που προετοιμάζονται για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, όσο και σε όσους θέλουν απλώς να ζήσουν την ατμόσφαιρα ενός ξεχωριστού δρομικού γεγονότος.

Οι πιο έμπειροι και απαιτητικοί δρομείς θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα 21 χιλιόμετρα, ενώ οι φίλοι των μεσαίων αποστάσεων θα απολαύσουν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, με φόντο το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Για όσους προτιμούν κάτι πιο σύντομο, η απόσταση των 5 χιλιομέτρων προσφέρει την ιδανική ευκαιρία να συμμετάσχουν και να γίνουν μέρος της αθλητικής γιορτής.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει και ο παιδικός αγώνας των 1.000 μέτρων για μαθητές Δημοτικού, που δίνει στους μικρούς δρομείς τη δυνατότητα να ζήσουν μια πρώτη εμπειρία αγώνα μέσα σε συνθήκες ασφάλειας.

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων κάθε χρόνο, το «Acheloos Run» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας, προβάλλοντας παράλληλα τις ομορφιές της περιοχής του Νεοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής .

Ο Πρόεδρος του «Οινιάδες running team», Κώστας Σύρρος και εκ των βασικών δημιουργών του «Acheloos Run», μιλώντας στη «Σ», επεσήμανε: «Επί της ουσίας η διοργάνωση «Acheloos Run» ξεκίνησε πριν 9 χρόνια, αλλά λόγω covid δεν έγινε δύο χρόνια και γι’ αυτό τώρα διοργανώνουμε τον 7ο αγώνα δρόμου «Acheloos Run». Η προσπάθεια στην αρχή ξεκίνησε διερευνητικά, ενώ ήταν από τους πρώτους αγώνες που δημιουργήθηκαν στην περιοχή και από τότε μέχρι και σήμερα γίνεται μια συνεχής προσπάθεια αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Στην πορεία ο αγώνας πλαισιώθηκε και με άλλες διοργανώσεις, συναυλίες και συνέδρια σχετικά με τον αθλητικό τουρισμό. Το πρώτο συνέδριο, σχετίζονταν με τον αθλητικό τουρισμό και ήταν προσκεκλημένος ο τότε Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αθλητισμού, ενώ είχε κάνει και παρέμβαση ο τότε υπουργός Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης και η τότε υφυπουργός Τουρισμού Σ. Ζαχαράκη, ενώ το επόμενο, είχε θεματολογία σχετικά με τις πρακτικές ανάδειξης των μεγαλύτερων αγώνων δρόμων που διεξάγονται πανελλαδικά - μαραθώνιους και ημι-μαραθωνίους - και συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους ημι- μαραθωνίους Κρήτης, Ιωαννίνων, Ναυπλίου και Πάτρας.

Στις παράλληλες δράσεις υπήρξαν προσκεκλημένοι τεχνοκράτες που ανέπτυξαν τις προσπάθειες αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος που υπάρχει.

Όλες τις εκδηλώσεις τις πλαισίωναν συναυλίες και Dj set’s.

Οι συμμετοχές στον αγώνα δρόμου είναι πάντα από πολλούς νομούς και σιγά – σιγά μπορεί να πάρει το δρόμο του, να αναπτύξει περεταίρω την περιοχή και να αναβαθμίσει το αθλητικό κομμάτι. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και θεωρούμε ότι και φέτος ο αγώνας θα πάει καλά.

Αξίζει να τονίσουμε ότι υπάρχει αναγνώριση του αγώνα από το δρομικό κίνημα. Έχει βραβευτεί ο Σύλλογος «Οινιάδες Running Team» που διοργανώνει τον αγώνα «Acheloos Run» από το Υπουργείο Αθλητισμού. Έλαβε το βραβείο «be active» που είναι ευρωπαϊκό βραβείο, ενώ συχνές ήταν οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες σχετικά με τον αθλητισμό.

Αρωγός πάντα ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που μαζί διοργανώναμε όλες αυτές τις δράσεις, ενώ πάντα υπήρχε συνδιοργανωτής και ο Δήμος Μεσολογγίου, αλλά με πολλά προβλήματα, γιατί δεν έχει γίνει κατανοητή η σημασία του αθλητικού τουρισμού και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την επισκεψιμότητα που υπήρχε στον τόπο από αθλητές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που υπήρξαν προβλήματα και εσκεμμένα γινόταν υποβάθμιση του αγώνα.

Το ζητούμενο είναι η εξωστρέφεια και η αναγνωρισιμότητα της περιοχής και θα πρέπει οι τοπικοί παράγοντες να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερο απ’ όλους ο Δήμος. Για να υπάρξει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα είναι μονόδρομος η συνεργασία όλων των τοπικών θεσμικών φορέων και συλλόγων, και μέσα από τη συνεργασία να υπάρξει αποτέλεσμα που θα αναδείξει και θα διαφημίσει τόπο μας. Όλοι εμείς που διοργανώνουμε τον αγώνα πιστεύουμε σε ένα μικρό «θαύμα» σχετικά με την ανάδειξη του τόπου και κάθε χρόνο επενδύουμε στη θετική εικόνα που έχουν οι επισκέπτες για την περιοχή μας.

Χρειάζεται άμεσα να γίνει ένας σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, ώστε να αναδείξουμε τον τόπο μας και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τέλος, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τους ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας, τους εθελοντές που έχει συμβάλει στην επιτυχία του αγώνα από την πρώτη στιγμή».