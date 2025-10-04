Μια γαρίδα σε κυοφορία στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού - Ο πλούτος της ζωής κάτω από το νερό

Γαρίδα σε κυοφορία εντοπίστηκε στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού κατά την διάρκεια μιας ακόμη κατάδυσης του δύτη Λάμπρου Χαρέλου.

Στην δεύτερη φωτογραφία που είναι πιο κοντινή διακρίνονται τα εκατοντάδες αυγά κάτω από την κοιλιά.Υπάρχουν αρκετά είδη γαρίδας. Σήμερα είναι γνωστά γύρω στα 2.000 είδη. Καποια είδη απελευθερώνουν τα αυγά τους στη θάλασσα ενώ κάποια άλλα τα εκκολάπτουν κάτω από την κοιλιά και ανάμεσα στα πόδια.

Η κοιλιά της είναι μακριά και βρίσκεται κάτω από τον κεφαλοθώρακα, ενώ καταλήγει σε ένα ζεύγος ουροποδίων μαζί με την ουρά της, το οποίο λέγεται τέλσο. Αναπνέει με βράγχια, τα οποία βρίσκονται στις ενώσεις των ποδιών με το θώρακα.

Η γαρίδα στην λιμνοθάλασσα είναι από τα πιο βασικά είδη για την διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος στην περιοχή καθώς είναι βασική τροφή για πολλά από τα είδη των ψαριών και των ιππόκαμπων.