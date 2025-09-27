Μια αλεπού τακτική... "θαμώνας" σε ταβέρνα, στον Άγιο Γεώργιο Καλυβίων

Μια αλεπού τείνει να γίνει το τελευταίο διάστημα η μασκότ της εξοχικής ταβέρνας "Κτήμα Αη Γιώργης" στον ομώνυμο οικισμό στα Καλύβια, μια μικροκαμωμένη και χαριτωμένη αλεπού, η οποία αναζητά φαγητό και… παρέα!

Πρόκειται για μια αλεπού που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην ταβέρνα πριν λίγες μέρες και από τότε, κάθε βράδυ επισκέπτεται την αυλή του καταστήματος των αδερφών Παντελή και Γιώργου Κ. Αυγέρη, στον Άγιο Γεώργιο Καλυβίων, περιμένοντας να γευτεί μεζεδάκια και να βρεθεί στην παρέα των θαμώνων!

Το άγριο ζώο, έχει επιδείξει καλή διαγωγή, καθώς δεν πειράζει ούτε… το κοτέτσι του ιδιοκτήτη, ούτε όμως και άλλα ζώα που βρίσκονται στην αυλή, έτσι, τόσο οι εργαζόμενοι στην ταβέρνα, όσο και οι επισκέπτες της την επιβραβεύουν με πολλές λιχουδιές σε καθημερινή βάση. Εάν μάλιστα κάποιο βράδυ αργήσει, η ανησυχία όλων είναι έντονη, καθώς έχουν πλέον μάθει να την έχουν συντροφιά!

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, οι αλεπούδες χρειάζονται ωμό κρέας, όργανα, κόκαλα, φυτική ύλη και αυγά ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Το ωμό όργανο είναι η καλύτερη πηγή ταυρίνης.

Πάντως οι καταστηματάρχες αλλά και οι θαμώνες δεν χάνουν ευκαιρία να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο με την «κυρά-Μαριώ».