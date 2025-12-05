Μητρόπολη: Ευχαριστίες στο Νεκτάριο Φαρμάκη για την Πρότυπη Μονάδα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αυτισμό

H Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας δίνει τις ευχαριστίες της προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριο Φαρμάκη για την Πρότυπη Μονάδα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αυτιστική Διαταραχή στην Ι. Π. Μεσολογγίου

Με ιδιαίτερη συγκίνηση η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για την ανέγερση Πρότυπης Μονάδας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αυτιστική Διαταραχή, ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης», που υπάγεται στην Ιερά μας Μητρόπολη και εδρεύει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η ιδέα δημιουργίας μίας Μονάδας Φροντίδας για αυτιστικά άτομα χρονολογείται από το 2014 και ανήκε στις κυρίες – μέλη του ως άνω Συλλόγου, Ευαγγελία Μακεδονοπούλου – Δημοπούλου, Αλεξάνδρα Μπακή και Ιουλία Πετρονικολού. Το όραμα αυτό ενστερνίστηκαν, εν συνεχεία, όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός από την πρώτη στιγμή της Ενθρονίσεώς του, κατανοώντας την αναγκαιότητα του έργου κινήθηκε άμεσα και αποφασιστικά για την πραγμάτωσή του, με τα σημερινά θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, έχοντας επιδείξει και αυτός τεράστιο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος, υπέγραψε την σχετική απόφαση την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, η οποία προβλέπει την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027» της κατασκευής της Μονάδας Φροντίδας, που θα περιλαμβάνει ένα οικοδομικό συγκρότημα τριών (3) Μονάδων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για την φιλοξενία ατόμων με αυτιστικές διαταραχές. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με κύριο του έργου την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και αποτελείται από δύο υποέργα.

Το πρώτο, αφορά στην ανέγερση συγκροτήματος τριών (3) αυτόνομων μονάδων τεσσάρων (4) ατόμων, που θα λειτουργεί ως Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αυτισμό και θα αποτελείται από τρεις (3) μονώροφες, αυτόνομες λειτουργικά μονάδες των 200 τ.μ., οι οποίες αν και θα αναπτύσσονται γύρω από μία αυλή, θα διατηρούν, η κάθε μία, την απόλυτη λειτουργική της αυτονομία. Το ίδιο ισχύει και για την κεντρική, διώροφη μονάδα, συνολικής επιφάνειας 470 τ.μ., που θα λειτουργεί αυτόνομα και θα στεγάζει κοινόχρηστες λειτουργίες και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αυτισμό από την ευρύτερη κοινότητα και με περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο. Το δεύτερο, αφορά στην προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της Μονάδας Φροντίδας.

Η υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου πρόκειται να συμβάλλει καίρια στις προσπάθειες για αξιοπρεπή διαβίωση των αυτιστικών ατόμων και θα ενισχύσει τις σχετικές κοινωνικές δομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ψυχικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης, ώστε να ανακουφιστούν τόσο τα ωφελούμενα μέλη όσο και οι διαχρονικοί φροντιστές τους, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά έναν «Γολγοθά» εξαιτίας των ελλείψεων που παρατηρούνται τόσο σε δομές διά βίου φιλοξενίας όσο και σε δομές εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης για τα εν λόγω άτομα.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αναγνωρίζοντας το προσωπικό ενδιαφέρον και την διαρκή μέριμνα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκταρίου Φαρμάκη για την πραγματοποίηση του κατασκευαστικού έργου, το οποίο θα είναι μοναδικό στον Νομό μας, εκφράζει και δημόσια τις ολόθερμες ευχαριστίες για την στήριξη του οράματος αυτού, την αγαστή συνεργασία, την ταχύτητα στην λήψη των αποφάσεων και την αποφασιστικότητα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών για το εν λόγω ζήτημα. Η ανέγερση του Ιδρύματος θα υλοποιηθεί χάρη και στις προσπάθειες του κ. Φαρμάκη, ο οποίος απέδειξε εμπράκτως το ενδιαφέρον του για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, παρέχοντάς τους μέσω της Μονάδας Φροντίδας ελπίδα, αξιοπρέπεια, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χαρά και ψυχική ενδυνάμωση. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης και προς όλους τους Προϊσταμένους και Υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την αγαστή συνεργασία καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε.



Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου του «Αγίου Αρσενίου», Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφου, τον άνθρωπο που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε την ιδέα και επωμίστηκε το βάρος της ολοκληρώσεως αυτού του έργου, καταβάλλοντας αδιάκοπες και ακούραστες προσπάθειες προς τον σκοπό αυτό, εκφράζουν ολόθερμες και ευγνώμονες ευχαριστίες. Επίσης, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται και προς την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Δήμητρα Γουργιώτη για την εκπόνηση των μελετών, σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, παλαιότερα και νεότερα, του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την παραχώρηση του οικοπέδου που θα αναγερθεί η στέγη, καθώς και σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για το ειλικρινές ενδιαφέρον, την αμέριστη συμπαράσταση και κυρίως τις θερμές προσευχές προς τον Τριαδικό Θεό και τον Άγιο Αρσέσιο τον Καππαδόκη που οδήγησαν στην αίσια έκβαση του έργου.