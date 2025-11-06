Μητρόπολη: Ενοριακές Σχολές Γονέων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Μακρυνείας

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με σκοπό τη στήριξη του ιερού θεσμού της οικογένειας, θα λειτουργήσει και εφέτος Ενοριακές Σχολές Γονέων στις κεντρικές Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Έμπειροι και εκλεκτοί επιστήμονες θα εμβαθύνουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο γονέα και σύζυγο (συζυγικές σχέσεις, οικογένεια, σχέση γονέων και παιδιών, εφηβεία, ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία, κίνδυνοι του διαδικτύου, θέματα αναπηρίας κ.α.).

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγρινίου είναι το ακόλουθο:

1) 1η Συνάντηση Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 Ώρα: 6:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: «Η Σχέση των Συζύγων καθρέφτης της Σχέσης με τα παιδιά»

Ομιλητής: κ Ανδρέας Σιατής Ψυχολόγος

2) 2η Συνάντηση Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 Ώρα: 6:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: «Η πορεία μας προς τα Χριστουγέννα»

Ομιλητής: π. Ευάγγελος Ασπρογιάννης Θεολόγος-

Προιστάμενος Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγρινίου

3) 3η Συνάντηση Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 Ώρα: 6:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: «Ψυχική ανθεκτικότητα: πώς να μάθουμε τα παιδιά να επαναρυθμίζονται μετά από δυσκολίες »

Ομιλητρια: κ. Ιουλία Πάνου Ψυχολόγος

4) 4η Συνάντηση Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα: 6:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: « Πλήρης άνθρωπος το ζευγάρι; Ας μιλήσουμε για την Συζυγία και την Οικογένεια»

Ομιλήτρια: κ Δέσποινα Αλεξοπούλου Εκπαιδευτικός

5) 5η Συνάντηση Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 Ώρα: 6:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: « Η Σιωπή δεν είναι Χρυσός: Ενδοοικογενειακή βία και προστασία των θυμάτων»

Ομιλητής: κ. Χαρίλαος Φαρμάκης Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος

(Οι Συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου καθώς και στο Νέο Πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού)

——— ◊ ———— ◊ ———- ◊ ———-

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αγρινίου είναι το ακόλουθο:

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – Ώρα 5,30 μ.μ.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ευαγγελία Χρ. Πρέζα – Σύμβουλος Οικογενειακού Προγραμματισμού, Σύμβουλος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστούχος Κοινωνιολόγος, MSc Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, Παιδαγωγός πρώιμης παιδικής ηλικίας επί πτυχίω, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραφέας, Εκδότης, Επιστημονικά υπεύθυνη του ALMA LIBRE Αγρινίου ΘΕΜΑ: «Το σύγχρονο οικογενειακό σχήμα στον καθρέφτη της πρόκλησης των νοσηρών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.»

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – Ώρα 5.30 μ.μ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Χαρίλαος Φαρμάκης – Δικηγόρος Αγρινίου, Νομικός Σύμβουλος. ΘΕΜΑ: «Νεανική Παραβατικότητα, αιτιολογικοί παράγοντες, τρόποι αντιμετώπισης»

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 – Ώρα 5.30 μ.μ.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: κ. Βασιλική Ριζογιάννη – Καντάνη – Εκπαιδευτικός – Θεολόγος ΘΕΜΑ: «Το πρόσωπο της γυναίκας στην Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση»

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 – Ώρα 7.00 μ.μ.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: «Δήμητρα Δ. Διαμέλη – Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια (Συμβουλευτική Γονέων – Γνωσιακή Συμπεριφοριακή Ψυχοθεραπεία)» ΘΕΜΑ: «Πως να μιλήσετε στα παιδιά και στους εφήβους για δύσκολα θέματα»

Σημείωση: Οι ομιλίες θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του 4ου ΓΕΝ Αγρινίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

——— ◊ ———— ◊ ———- ◊ ———-

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι το ακόλουθο:

1. Δευτέρα 24η Νοεμβρίου 2025, και ώρα: 6:00 μ. μ.

Εισήγηση από τον κ. Ιωάννη Γουλιανό, Ιατρό Παθολόγο, Εξειδικευμένο στην Ενδοκρινολογία

Θέμα: «Υγεία και οικογένεια μπροστά στην ηλεκτρονική εποχή».

2. Δευτέρα 29η Δεκεμβρίου 2025, και ώρα: 6:00 μ. μ.

Εισήγηση από τον κ. Κωνσταντίνο Σαλωνίτη, Διατροφολόγο

Θέμα: «Διατροφή και Νηστείες».

3. Δευτέρα 26η Ιανουαρίου 2026, και ώρα: 6:00 μ. μ.

Εισήγηση από την κ. Φωτεινή Καβάγια, Συντ. Εκπαιδευτικό

Θέμα: «Σχολείο και Γονείς».

4. Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου 2026, και ώρα: 6:00 μ. μ.

Εισήγηση από τον κ. Παντελεήμων Λεονάρδο, Δρ. Ιατρό Παθολογίας

Θέμα: «Οι Γονείς ως παράδειγμα στην πνευματική αγωγή των παιδιών τους».

5. Δευτέρα 30η Μαρτίου 2026, και ώρα: 6:00 μ. μ.

Εισήγηση από τον Αιδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο π. Κορνήλιο Ερδιάνου Δρ. Θεολογίας, Κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας

Θέμα: «Σύγχρονη Οικογένεια και Πίστη».

Οι Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο «Πνευματικό Κέντρο» του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Ι. Π. Μεσολογγίου (όπισθεν Ιερού Ναού).

Τις Εισηγήσεις της Σχολής συντονίζει ο Αιδεσιμολογιώτατος πρωτ. π. Ανδρέας Καππές Θεολόγος Msc Χριστ. Ιστορίας & Δημ. Ιστορίας.

——— ◊ ———— ◊ ———- ◊ ———-

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μακρυνείας είναι το ακόλουθο:

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 – Ώρα 11:00 π.μ.

Ομιλητής: κ. Κωνσταντίνος Νάκος, Επίτιμος Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών, Συγγραφέας

Θέμα: «O ρόλος των γονέων στη δημιουργία αυτοεκτίμησης στα παιδιά».

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 – Ώρα 11:00 π.μ.

Ομιλητής: Παν/τος Αρχιμ. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, Προϊστάμενος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών

Θέμα: «O χρόνος και η αξιοποίησή του στην προσωπική και οικογενειακή ζωή».

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 – Ώρα 11:00 π.μ.

Ομιλήτρια: κα Ευαγγελία Βέργου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοπαιδαγωγός

Θέμα: «Καλλιεργώντας την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη στα παιδιά μας. Ένα ταξίδι από την παιδική ηλικία στην εφηβεία».

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 – Ώρα 11:00 π.μ.

Ομιλήτρια: κα Γλυκερία Βαζούκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

Θέμα: «Τίποτα δεν έχει χαθεί»! Προτάσεις και τεχνικές για μία καλύτερη επικοινωνία στην οικογένεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΥΝΟΡΟ» ΣΤΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΑΝ/ΤΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 697 464 6380