Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας βασικό στέλεχος επικίνδυνης σουηδικής συμμορίας - Με καταγωγή από Άρτα

Η ιστορία του 27χρονου Μίκαελ Τενέζου, από τα Πιστιανά Άρτας γνωστού στις σουηδικές αρχές με το ψευδώνυμο «Greken», ο Έλληνας, που συνελήφθη στο Μεξικό μετά από επιχείρηση της Europol, θυμίζει σενάριο αστυνομικής ταινίας.

Γεννημένος στη Στοκχόλμη από Έλληνες μετανάστες, ο νεαρός που κάποτε ονειρευόταν μια καριέρα στα παγοδρόμια, κατέληξε να θεωρείται τα τελευταία χρόνια ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σουηδίας.

Οι αρχές τον περιέγραφαν ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Dalen», ενός δικτύου που αποσπάστηκε από τη διαβόητη συμμορία «Foxtrot» του Ράβα Ματζίντ, γνωστού και ως «Κουρδική Αλεπού».

Ο πόλεμος ανάμεσα στις δύο ομάδες αιματοκύλησε τη Στοκχόλμη, μετατρέποντας μια από τις πιο φιλήσυχες πρωτεύουσες της Ευρώπης σε πεδίο μάχης. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με όπλα και εκρηκτικά, ενώ οι νεκροί του επόμενου έτους είχαν ήδη ξεπεράσει τους τριάντα.

Οι εκρήξεις, οι δολοφονίες, οι απαγωγές και οι εκβιασμοί έγιναν καθημερινό φαινόμενο. Και όλα αυτά σε μια χώρα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν πρότυπο κοινωνικής ευημερίας και ασφάλειας. Η συμμορία του Τενέζου είχε υπό τον έλεγχό της περιοχές στα νότια προάστια της σουηδικής πρωτεύουσας, όπως το Enskededalen και το Bagarmossen, ενώ η αντίπαλη «Foxtrot» κυριαρχούσε στα βόρεια. Η αντιπαράθεση δεν είχε μόνο οικονομικά κίνητρα· είχε εξελιχθεί σε προσωπική βεντέτα, με στόχο τον πλήρη αφανισμό της άλλης πλευράς.

Όσοι γνώριζαν τον νεαρό Μίκαελ στα εφηβικά του χρόνια, μιλούν για έναν αθλητή με πειθαρχία, ταλέντο και φιλοδοξία. Είχε ασχοληθεί σοβαρά με το χόκεϊ επί πάγου και οι προπονητές του τον περιέγραφαν ως παιδί με ταλέντο , αστείρευτη ενέργεια και αποφασιστικότητα.

Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγα χρόνια αργότερα θα βρισκόταν στο επίκεντρο της πιο βίαιης εγκληματικής αναμέτρησης που γνώρισε ποτέ η Σουηδία. Σύμφωνα με τις αρχές, άρχισε να συναναστρέφεται νεαρούς με ποινικό παρελθόν και σταδιακά να εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα, χτίζοντας δίκτυα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών γοητευμένος από το εύκολο χρήμα. Οι παρακολουθήσεις των επικοινωνιών του αποκάλυψαν ένα κύκλωμα που λειτουργούσε με απόλυτη πειθαρχία και είχε διεισδύσει σε πολλές συνοικίες της Στοκχόλμης.

Με καταγωγή από την Άρτα

Ο Μίκαελ Τενέζος κατάγεται από τα Πιστιανά Άρτας, έναν μικρό ορεινό παραδοσιακό οικισμό περίπου 200 κατοίκων. Το επώνυμο «Τενέζος» συναντάται ακόμη στην περιοχή, καθώς αρκετά μέλη της οικογένειας είχαν μεταναστεύσει τη δεκαετία του ’70 στη Σουηδία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Σε παλαιότερη επικοινωνία με το Πρώτο Θέμα, ο 72χρονος Γιώργος Τενέζος, μακρινός συγγενής του, είχε πει: «Ο παππούς του έφυγε από εδώ πριν από πενήντα περίπου χρόνια. Έφτιαξε τη ζωή του στη Σουηδία και από τότε χάσαμε κάθε επαφή. Οι γονείς του Μίκαελ είχαν έρθει τελευταία φορά στο χωριό πριν δεκαπέντε χρόνια, μικρό παιδί τότε. Από τότε, τους χάσαμε». Είχε εξηγήσει, επίσης, ότι κανείς στο χωριό δεν είχε φανταστεί πως το παιδί εκείνο, που κάποτε έπαιζε στις αυλές με τα άλλα, θα γινόταν το όνομα που τρομοκρατεί τη Σουηδία. «Μάθαμε για όλα αυτά από την τηλεόραση. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ήταν ένα φυσιολογικό παιδί», είχε προσθέσει.

Η σουηδική αστυνομία θεωρεί τη «Dalen» μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις της Σκανδιναβίας. Η ομάδα του Τενέζου χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, είχε πληρωμένους εκτελεστές, ενώ στρατολογούσε ακόμη και παιδιά 12 ετών ως αγγελιαφόρους ή παρατηρητές.

Η δράση της επεκτείνεται πέρα από τα σουηδικά σύνορα, με επαφές στα Βαλκάνια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιούνται μεγάλα δίκτυα εμπορίου ναρκωτικών.

Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος έγινε φανερή όταν το 2022 ένας 22χρονος φοιτητής από το Αζερμπαϊτζάν συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ελληνικές αρχές τον κατηγορούσαν ότι έδινε εντολές για βομβιστικές επιθέσεις στη Σουηδία μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών και πως είχε υποκινήσει τρίτα πρόσωπα να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο νεαρός κρατήθηκε σε απομόνωση, χωρίς επικοινωνία ή πρόσβαση σε αλληλογραφία, καθώς θεωρούνταν κομβικό μέλος του ίδιου δικτύου. Η υπόθεση συνδέθηκε άμεσα με τον Τενέζο και επιβεβαίωσε ότι η «Dalen» είχε πλέον μετατραπεί σε διεθνή εγκληματική οργάνωση με ρίζες και παρακλάδια σε διαφορετικές χώρες.

Τα τελευταία χρόνια η Στοκχόλμη μοιάζει περισσότερο με Γκόθαμ Σίτι παρά με την πρωτεύουσα ενός από τα πιο ευημερούντα κράτη της Ευρώπης. Οι πολίτες αποφεύγουν να κυκλοφορούν μετά το σκοτάδι, η αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες με στρατιωτική υποστήριξη και οι πολιτικοί μιλούν ανοιχτά για «πόλεμο συμμοριών». Ο 27χρονος Έλληνας, με ρίζες από ένα ήσυχο χωριό της Ηπείρου, έχει γίνει το πρόσωπο-σύμβολο μιας βίας που άλλαξε τη Σουηδία για πάντα.

