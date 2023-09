Μεξικό – Σοκαριστικό βίντεο: Κεραυνοί σκοτώνουν ανθρώπους σε παραλία

Όλα έγιναν σε παραλία της περιοχής Aquila της πολιτείας Michoacán στο νοτιοανατολικό Μεξικό. Στο βίντεο καταγράφηκε η σοκαριστική στιγμή που οι κεραυνοί πέφτουν και χτυπούν τους ανθρώπους, σαν να τους είχαν σημαδέψει εξ αρχής.

*DISCRETION ADVISED* Two people are reportedly struck by lighting on a beach in Aquila, Michoacán in #Mexico 😥

Stay indoors during thunderstorms! ⚡️pic.twitter.com/ND7zjXUfTZ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 19, 2023