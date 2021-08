Μεξικό: Καρέ-καρέ η αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Εξαιρετική επιδεξιότητα και ψυχραιμία επέδειξε πιλότος ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού στο Μεξικό, όταν μετά από μηχανική βλάβη χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη μέση ενός δρόμου.

Βέβαια ο πιλότος – όπως θα δείτε και στα πλάνα – είχε σύμμαχό του και την τύχη, αφού το ελικόπτερο έκανε την προσγείωση ανάμεσα σε ηλεκτροφόρα καλώδια, που δεν άγγιξε.

Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως το ελικόπτερο κατά τον στροβιλισμό του χτύπησε σε λεωφορείο που βρισκόταν στο δρόμο, αλλά συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Τα πλάνα από την αναγκαστική προσγείωση κατέγραψε το πρακτορείο Reuters και τα δημοσιοποίησε μέσω Twitter:

A Mexican navy helicopter made a crash landing amid reports of a mechanical failure, according to local officials pic.twitter.com/1EmM1Oyf7O

— Reuters (@Reuters) August 26, 2021