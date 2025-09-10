Μέτσοβο: Νεκρός εντοπίστηκε μαυρόγυπας – Κίνδυνος για την επιβίωση του είδους

Νεκρός βρέθηκε ένας μαυρόγυπας στο Μέτσοβο και συγκεκριμένα στην περιοχή «Θανασάκη» της Μηλιάς, προκαλώντας ανησυχία και αποτελώντας σοβαρή απειλή για τον τελευταίο πληθυσμό στην Ελλάδα .

Το πτηνό εντοπίστηκε από κλιμάκιο του Δασαρχείου Μετσόβου και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) Βόρειας Πίνδου, το οποίο φρόντισε για την περισυλλογή του. Ο μαυρόγυπας, ο οποίος ήταν εξοπλισμένος με πομπό παρακολούθησης, επέτρεψε στους επιστήμονες να μελετήσουν την πορεία και τη συμπεριφορά του πριν τον θάνατό του.

Ο Μαυρόγυπας, το μεγαλύτερο είδος γύπα στην Ευρώπη με άνοιγμα φτερών έως 3 μέτρα, είναι αυστηρά προστατευόμενο. Στην Ελλάδα διατηρείται ο τελευταίος πληθυσμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με περίπου 90-100 άτομα, εκ των οποίων 20-22 ζευγάρια είναι αναπαραγωγικά.

Το είδος αυτό ζει συνήθως σε ζευγάρια, φωλιάζει σε δέντρα και γεννά 2-3 αυγά ανά ζευγάρι. Παρά το επιβλητικό του μέγεθος, ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες λόγω δηλητηριασμένων δολωμάτων, παράνομου κυνηγιού και υποβάθμισης των δασών.

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν τη κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς η απώλεια ακόμα και ενός πτηνού πλήττει την επιβίωση του είδους. Η προστασία του Μαυρόγυπα παραμένει κρίσιμη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη Βόρεια Πίνδο.

