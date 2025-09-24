Μετρό: Βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη»

Την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη βανδάλισαν άγνωστοι στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη».

Τις φθορές διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι του Μετρό το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει υπουργό Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Η τεράστια αφίσα κοσμεί τον σταθμό του Μετρό, «Ακρόπολη», από την αρχή της δημιουργίας του.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες άγνωστοι έχουν αφαιρέσει κομμάτια από διάφορα σημεία της τεράστιας αφίσας.

Πηγή: enikos.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi