Μέθοδος Νταλιάνι: Η τεχνική ψαρέματος που συναντάμε μόνο στην Πρέβεζα

Η μέθοδος Νταλιάνι είναι η πιο οικονομική και αποτελεσματική τεχνική ψαρέματος χωρίς καύσιμα, κάνει θραύση στην Πρέβεζα. Mε καταγωγή από τη Μικρά Ασία, μετράει περίπου έναν αιώνα ζωής και είναι αποκλειστικό προνόμιο της Πρέβεζας.

Οι ντόπιοι ψαράδες την χαρακτηρίζουν «τέχνη της υπομονής». Είναι η «Μέθοδος Νταλιάνι» και μας υπενθυμίζει ηχηρά πως ενίοτε μπορείς και με τα λίγα να πετύχεις πολλά. Αρκεί να κατέχεις τη γνώση, αρκεί να έχεις την εσωτερική ηρεμία που είναι απαραίτητη σαν κυνηγάς να κάνεις δικούς σου τους θησαυρούς της θάλασσας.

Μια άκρως οικονομική, θεαματική και αποτελεσματική τεχνική ψαρέματος. Που, όπως είπαμε, χρησιμοποιείται μόνο σε εκείνα τα μέρη, στον Αμβρακικό κόλπο. Για να ψαρεύουν κέφαλους – σημειωτέον πως από τους θηλυκούς κέφαλους ή μπάφες βγαίνει το αυγοτάραχο. Η ονομασία της έχει τουρκική προέλευση, καθώς η λέξη daylan, σημαίνει το ειδικό δίχτυ για το συγκεκριμένο είδος ψαρέματος.

Τι είναι όμως η Μέθοδος Νταλιάνι; Αρχικά οι ψαράδες ξαπλώνουν στο βυθό ένα μεγάλο, τετράγωνο δίχτυ με διαστάσεις 30χ30 μέτρα. Και μετά αρχίζει το… περίμενε που μπορεί άνετα να φτάσει ως και τις 8-10 ώρες – εξ ου και το «τέχνη της υπομονής». Ανεβαίνουν σε ένα παρατηρητήριο και κοιτάζουν προς τα δίχτυα. Μέχρι να δουν τα ψάρια να μπαίνουν στην οριοθετημένη περιοχή. Με το που συμβεί αυτό, όταν συμβαίνει βέβαια γιατί δεν είναι δεδομένο, μπαίνουν από 2 άτομα σε βάρκες και τρέχουν να στριμώξουν τα ψάρια στις γωνίες για να τα παγιδέψουν στα δίχτυα. Πρέπει να γίνουν λεπτομερείς και σωστές κινήσεις, με συγχρονισμό. Ειδικά καθώς η μπάφα έχει την ικανότητα να πηδάει από τα δίχτυα, δεν την πιάνεις εύκολα δηλαδή. Η επιτυχία της μεθόδου προϋποθέτει συγχρονισμό και εξαρτάται εν πολλοίς από το μάτι του παρατηρητή.

«Ιπτάμενα» ψάρια στην Πρέβεζα – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο





Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τους ψαράδες της Πρέβεζας ενώ εφαρμόζουν τη Μέθοδο Νταλιάνι μετά την πολύωρη αναμονή. Πώς δηλαδή περνάνε από κατάσταση απραξίας σε φουλ δράση. Ωστόσο, γενικότερα ομιλώντας, υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρατηρείται μια πτωτική τάση στο επάγγελμα λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. Καθώς ναι μεν είναι μια αποδοτική και φθηνή τέχνη ψαρέματος, αλλά αν το δεις σε σύνολο (κυνικής) εικόνας μάλλον δεν αρκεί για να βιοπορίζεται κανείς τη σήμερον ημέρα. Πώς το λέει η παροιμία; Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, εννιά φορές είν’ αδειανό και μια φορά γεμάτο. Κάπως έτσι…

Ο Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πρέβεζας προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την τέχνη της Μεθόδου Νταλιάνι με διάφορους τρόπους. Όπως για παράδειγμα μέσω διεθνών συνεργασιών με σχολεία και πανεπιστήμια. Το κυριότερο όμως είναι πως αρκετός κόσμος στην περιοχή το βλέπει ως κάτι εντελώς δικό τους που πρέπει να διασωθεί, να συνεχίσει να περνάει από γενιά σε γενιά όπως συμβαίνει εδώ και έναν αιώνα. Να γιατί πάντα βρίσκονται συνεχιστές της παράδοσης, νέα άτομα που είναι πρόθυμα να μάθουν, να κοπιάσουν και να αντισταθούν στους πειρασμούς άλλων, πιο εύκολων ενδεχομένως, σύγχρονων τεχνικών ψαρέματος.

menshouse.gr